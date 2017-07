Nuits d’été de M’sila : séduction des danses naïlies

Un public nombreux, composé de familles, de jeunes et d'enfants a assisté, dans la soirée de lundi à hier, à la fête d’ouverture des Nuits d’été de M’sila, au complexe des sports et de la jeunesse de la capitale du Hodna. La soirée d’ouverture a été marquée par des spectacles de folklore local, de cavalerie, de fantasia et de baroud ainsi que des spectacles de clowns de la coopérative Idées et arts de la ville d’El-Eulma (Sétif). Les troupes folkloriques ont régalé l’assistance avec des danses naïlies exécutées par des danseuses affiliées à des troupes locales activant dans la région de Boussaâda, lesquelles ont émerveillé le public, notamment les jeunes, qui ont pleinement adhéré aux extraits de chansons et les danses arborées, approuvant par des applaudissements nourris. L’artiste M’sili, Kheireddine Dhiab, a interprété, à l’occasion, les plus belles chansons bédouines, cheminant sur les pas du défunt Ahmed Khelifi et Abderachid Merniz de M’sila. Une exposition d’arts plastiques a été, par ailleurs, organisée dans le hall du complexe sportif de la ville, accueillant des toiles de l’artiste Etienne Dinet qui a vécu au siècle dernier dans la ville de Boussaâda et y mourut, mais aussi les œuvres d’autres artistes. Cette manifestation, qui devra se poursuivre jusqu’au 24 août prochain, ciblera plusieurs communes de la wilaya de M’sila et vise à animer les soirées d’été et faire connaitre le patrimoine musical de la région du Hodna, en plus de constituer une occasion pour les nouveaux artistes de mettre en avant leur talent, dans le domaine de la musique, du chant et des arts plastiques, a affirmé, le directeur de la culture, Rabah Dhrif. Ce même responsable a indiqué, également, que le public de la capitale du Hodna sera au rendez-vous, la semaine prochaine pour la projection de films cinématographiques, des jeux ludiques pour enfants animés par l’artiste Amar Boussouf, ainsi qu’une représentation théâtrale intitulée El-Aïla (la famille), produite par l’association El-Kalima du théâtre de M’sila. (APS)