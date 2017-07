13e édition du Festival arabe de Djemila : Ouverture aujourd’hui

La 13e édition du Festival arabe de Djemila (wilaya de Sétif) sera ouvertee demain. Toutes les conditions ont été mises en place pour le bon déroulement du festival qui aura lieu sur le site archéologique de l’antique cité romaine Cuicul (Djemila) du 20 au 27 juillet. Les huit soirées du festival seront animées par des stars de la musique arabe, dont les Libanais Waïl Djessar, Saâd Ramadhane et Nedjwa Karam, le Tunisien Saber Erribaï et le Palestinien Mohamed Assaf. Des vedettes de la chanson nationale, dont cheb Bilal, Abdou Deriassa, cheb Arras, cheb Anouar, Farès Staïfi et Abdalahh Menaï sont également annoncées au festival.