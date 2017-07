M. Tebboune préside un Conseil interministériel consacré à la filière lait : Un groupe d’experts pour voir plus clair

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a présidé un Conseil interministériel consacré à la filière lait, indique un communiqué des services du Premier ministre.

«Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce lundi 17 juillet 2017, un Conseil interministériel consacré à l'examen de la situation de la filière lait, en présence des ministres des Finances, de l'Industrie et des Mines, de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, du Commerce, et des Ressources en eau», souligne la même source. Au terme des exposés présentés par les ministres de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, de l'Industrie et des Mines et du Commerce sur «les contraintes et dysfonctionnements» qui caractérisent cette filière, le Premier ministre a «instruit» le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche à l'effet de procéder à la constitution d'un groupe d'experts avec pour mission principale, d'«étudier les conditions qui président au fonctionnement de l'ensemble des activités liées à la filière lait dans leurs différents volets et segments».

Il s'agit également de «déterminer les facteurs à l'origine des dysfonctionnements périodiques constatés dans la gestion du marché des produits laitiers, et de définir les mesures préalables à prendre, en première instance, en vue d'assurer toutes les conditions nécessaires au contrôle et à la régulation des activités qui y sont liées».

Le communiqué a précisé que le rapport portant résultats et conclusions issus du travail du groupe d'experts doit être soumis au Premier ministre dès sa finalisation.