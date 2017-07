Nouveau code des collectivités locales : prêt à la prochaine rentrée sociale

Le projet de loi relative aux collectivités locales sera bientôt finalisé. Ce nouveau texte qui réunira, selon le ministre M. Noureddine Bedoui, les deux codes communaux et de wilaya sera soumis au Conseil des ministres avant la prochaine rentrée sociale. «Un atelier permanent travaille à l’élaboration de ce projet de loi», a indiqué le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, lors d’un point de presse qu’il a animé, hier, conjointement avec le président de la HIISE. M. Bedoui s’est par ailleurs déclaré favorable à la création d’un statut pour les cadres des collectivités locales qu’il a qualifié de «vœu très cher». A une question en rapport avec le foncier industriel, le ministre rappellera dans sa réponse les décisions adoptées lors du dernier conseil interministériel tenu sous l’égide du Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune. L’une des décisions phare porte sur la mise en place d’une commission interministérielle qui est désormais installée, informe

M. Bedoui ajoutant que quelque 18 brigades sont également chargées du recensement du foncier industriel à travers le pays. A une autre question traitant des migrants africains, il fera savoir qu'un «conseil interministériel planche sur tous les aspects relatifs à ces migrants» ajoutant que les «mesures prises et approuvées par ce conseil seront concrétisées sur le terrain». M. Bedoui précisera en outre que son collègue, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, est le seul habilité à suivre l’application de ces mesures. K. A.