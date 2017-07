Suivi des élections locales : Améliorer le processus

«Les prochaines élections municipales et de wilayas interviennent dans une conjoncture où le pays s’apprête à donner une forte impulsion au développement économique, à travers une mutation économique orientée vers la réduction de la dépendance aux produits pétroliers, en focalisant sur la relance de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme», a indiqué le ministre de l’Intérieur. Cap sur les préparatifs des prochaines élections municipales et de wilayas! Cet important rendez-vous électoral attendu pour l’automne prochain se replace d’ores et déjà parmi les priorités de l’action du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. A l’évidence, les préparatifs des ces élections et leur supervision relèvent des prérogatives de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), créée en vertu de la nouvelle constitution révisée en 2016. L’enjeu étant de parfaire et d’améliorer autant que faire se peut le processus électoral, les deux parties, à savoir, ledit département ministériel et la HIISE ont procédé hier à Alger à la mise en place d’une commission conjointe à caractère permanent. Celle-ci a pour principale mission de fiabiliser et d’assainir au mieux toutes les étapes liées à l’organisation matérielle et logistique des élections, à commencer par le prochain scrutin des locales.

La décision de création d’une commission conjointe a été validée hier au terme d’une réunion de coordination et de consultation qu’a abritée le Palais des nations d’Alger sous l’égide du ministre de l’Intérieur, M. Noureddine Bedoui, et du président de la HIISE, M. Abdelouahab Derbal, en présence des cadres du ministère et de ladite instance. A l’ouverture des travaux de cette rencontre M. Derbal tiendra, d’entrée, à rendre un vibrant hommage aux cadres du ministère de l’Intérieur, à leur tête M. Bedoui «pour l’esprit d’ouverture, le sens de l’écoute, l’aide et l’assistance dont ils ont fait preuve pendant les précédentes élections législatives». Pour le président de la HIISE, le scrutin du 4 mai dernier s’est déroulé «dans des conditions acceptables», a-t-il indiqué, avant de lancer un appel «à tous les partenaires de la Haute instance qu’il préside de l’aider dans la mission de contrôle des prochaines élections», vu que l’enjeu d’un scrutin transparent et crédible relève indubitablement, appuie-t-il, «d’un intérêt national». «Le processus électoral se construit progressivement, tout comme les libertés publiques», ajoutera encore M. Derbal avant de soumettre au ministre de l’Intérieur la proposition de créer une commission conjointe réunissant les cadres du ministère et de la HIISE, chargée du suivi, du développement et de l’amélioration du processus électoral». La proposition faite par le président de la HIISE a très vite trouvé un écho favorable auprès du ministre M. Noureddine Bedoui, qui a déclaré au terme de la rencontre de travail et de concertation ave le président et des cadres de

la HIISE que «la commission conjointe sera permanente et effective à partir d’aujourd’hui

(hier, ndlr).



La commission conjointe sera permanente



«La commission mixte entamera ses missions à partir d'aujourd'hui en proposant de nouveaux mécanismes d'urgence pour faciliter l'opération d’organisation des prochaines élections locales», a indiqué M. Bedoui lors d'une conférence de presse qu’il a animée conjointement avec le président de la HIISE, Abdelouahab Derbal. Des mécanismes qui obéissent à l’idée «de relever le niveau d’organisation des élections», appuie encore le ministre de l’Intérieur, mettant l’accent sur le fait que « des avancées considérables ont été enregistrées dans ce domaine». Ceci grâce , a-t-il expliqué, à l’introduction de la technologie de la numérisation et de l’informatisation, notamment du processus électoral qui permet d’apporter une réponse à de nombreuses questions soulevées durant les précédents rendez-vous électoraux. «La commission œuvrera à long terme à la généralisation de l’utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'opération électorale, du début jusqu'à la fin, à travers l’usage des applications de la carte d'identité biométrique électronique». La CNI biométrique sera à la portée de tous les Algériens dans leur ensemble, a préconisé en outre le ministre de l’Intérieur, ce qui permettra, a-t-il ajouté, «d’aller vers une élection numérique» et de consacrer de ce fait «la vision» projetée à long terme en matière d’organisation des élections. Le ministre de l’Intérieur fera savoir aussi que la création conjointe permanente entre son département et la HIISE dont il ne manquera pas de qualifier ses membres de «partenaires» s’inscrit dans le cadre de l’aspiration du gouvernement à ce que les prochaines élections et les échéances futures soient de haut niveau, et ce, en application des orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.



Un rendez-vous exceptionnel



Le ministre de l’Intérieur tiendra à préciser dans son allocution au début de cette rencontre tout l’intérêt que revêtent les prochaines élections locales. «Les prochaines élections locales seront exceptionnelles car elles englobent deux Assemblées locales, celles de la commune et de la wilaya». Il s’est dit ainsi convaincu que le prochain scrutin marqué par la proximité se caractérisera par une «rude compétition». De plus, la conjoncture dans laquelle intervient ce scrutin ne fait que relever de l’importance de cette compétition électorale, dira encore M. Bedoui. «Ces échéances interviennent dans une conjoncture où le pays s'apprête à donner une forte impulsion au développement économique à travers une mutation économique orientée vers la réduction de la dépendance aux produits pétroliers, en focalisant sur la relance de l'Industrie, de l'agriculture et du tourisme», a-t-il expliqué.

Dans cette optique, le ministre ne manquera pas de mettre l’accent sur «la détermination de l’Etat à conférer un rôle efficient aux collectivités locales, notamment en termes d'encouragement de l'investissement et de création des richesses». M. Bedoui précisera par ailleurs que son département a déjà entamé les préparatifs des prochaines élections locales à travers l'opération d’impression des documents liés au scrutin, notamment les imprimés des déclarations sur l’honneur, qui seront disponibles dès la convocation du corps électoral. Il fera part également de l’actualisation et l’assainissement du fichier électoral à travers le recours à une révision exceptionnelle ayant permis la suppression de quelque 742.285 noms de personnes décédées ou doublement inscrites.

Dans ce cadre, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication également a rendu possible la suppression à distance de 103.283 inscrits sur le fichier électoral.

Karim Aoudia