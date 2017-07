Conseil des ministres arabes de l’Information : Hommage à Aïssa Messaoudi

Le Conseil des ministres arabes de l’Information, réuni en sa 48e session ordinaire au siège de la Ligue arabe au Caire, a rendu hommage à titre posthume au moudjahid, journaliste et voix de la Révolution algérienne, Aïssa Messaoudi, en lui décernant le Prix de la distinction journalistique arabe dans le domaine de la radio.

Le Prix a été remis, lors de la séance d’ouverture de la session du Conseil, à l’ambassadeur d’Algérie au Caire et son délégué permanent à la Ligue arabe, Nadir Larbaoui, par le président en exercice, Mehdi Ben Gharbia, en présence du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Ghait. Le Conseil a également rendu hommage à des organes de presse et à des personnalités médiatiques arabes à l’instar de la radio «Sawt Al-Arab» et la radio «Voix de la Palestine». Les ministres arabes de l’Information se sont, par ailleurs, félicités de l’atelier international sur «le rôle de la réconciliation nationale dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme» organisé par l’Algérie les 10 et 11 juillet dans le cadre des conférences et ateliers internationaux initiés par l’Algérie depuis 2015.

La 48e session ordinaire du Conseil a été sanctionnée par des décisions mettant en avant l’importance de la solidarité entre les Etats arabes face au terrorisme, la nécessité du tarissement de ses sources de financement et la poursuite des efforts et de la coordination aux niveaux régional et internationale pour l’éradiquer.

Le Conseil a en outre adopté le rapport et les recommandations de la 17e réunion du groupe d’experts arabes sur le rôle des médias arabes dans la lutte contre le terrorisme, insistant sur la coordination entre les différents médias s’agissant des questions de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. Pour ce qui est de la mise en œuvre des décisions du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet et au niveau ministériel, le Conseil ministériel a appelé les ministères arabes de l’Information et les parties concernées par l’information dans les pays membres à renforcer les programmes et les projets en faveur de la ville d’El-Qods occupée et à mettre à nu les tentatives de judaïsation auxquelles elle fait face.

Le Conseil des ministres arabes de l’Information a désigné Baghdad capitale de l’information arabe en 2018, soulignant qu’El-Qods demeurait la capitale permanente de l’information arabe.