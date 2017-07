Mme Eddalia rencontre le représentant de l'UNICEF et l'ambassadeur croate : Examen de la coopération

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a reçu à Alger le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (Unicef) en Algérie, Marc Lucet, et l'ambassadeur de la République de Croatie en Algérie, Marin Andrijasevic. Lors de son audience avec le représentant de l'Unicef en Algérie, Mme Eddalia a présenté "un exposé relatif aux efforts de l'Etat dans le domaine de la prise en charge de la jeunesse et de l'enfance, notamment la petite enfance et les enfants en situation de difficulté", a indiqué un communiqué du ministère.

De son côté, M. Lucet, a exposé "les programmes mis en œuvre et ceux en cours de réalisation entre le ministère de la Solidarité nationale et le Fonds des Nations unies pour l'Enfance".

Les deux parties ont exprimé à l'occasion "leur volonté de consolider la coopération bilatérale en matière de la prise en charge des personnes handicapées et de la formation, tenant compte des nouvelles technologies d'information et de communication, ainsi que l'actualisation des programmes d'éducation, de rééducation et d'insertion dans le secteur", a ajouté le communiqué.

Mme Eddalia et l'ambassadeur de la République de Croatie "ont procédé à des échanges dans le domaine de l'action sociale de l'Etat dans leurs pays respectifs et notamment en matière de sauvegarde de l'enfance et de la jeunesse, de prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées, ainsi que la promotion de la femme, son autonomisation et l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin", selon un communiqué du ministère.

Les deux parties ont également exprimé à l'occasion "leur disponibilité à développer la coopération et l'échange d'expériences.