Remise du Prix de l'ANP de la meilleure œuvre 2017 : M. Gaïd Salah préside aujourd’hui la cérémonie

Le général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, préside aujourd’hui à Alger, la cérémonie de remise du Prix de l’ANP pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique, au titre de l’année 2017, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. La cérémonie de remise du prix de l'ANP, dans sa sixième édition, aura lieu au Cercle national de l’Armée à Béni Messous, précise la même source, notant que "cette occasion sera une opportunité pour le général de corps d’armée de décerner les prix aux lauréats dans les différentes spécialités, à l’instar des sciences militaires, médicales, technologiques, humaines et des travaux d’art".



Exercice tactique à tirs réels à Djanet



A l’issue de l'année d'instruction et de préparation au combat 2016-2017 et conformément à la Directive annuelle de préparation des Forces, émanant de Monsieur le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général-major Cherif Abderrezak commandant de la 4e Région militaire, a supervisé, le 16 juillet 2017 au niveau du secteur opérationnel sud-est de Djanet, un exercice tactique à tirs réels ayant pour thème : le bataillon d’infanterie motorisée en offensive dans la foulée". "Exécuté sur plusieurs phases, cet exercice vient couronner les efforts soutenus et laborieux de toute une année d’instruction et de préparation au combat dans ce secteur opérationnel sensible", ajoute la même source. Cet exercice "reflète également une image claire du niveau atteint en matière de la disponibilité opérationnelle des troupes et du matériel, notamment la bonne organisation, la discipline dans l'exécution et la grande précision d'atteinte et destruction des cibles.



Arrestation de deux criminels en possession d'un pistolet-mitrailleur



Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et lors d’une patrouille de reconnaissance et de fouille menée près des frontières au niveau de la zone frontalière d’In Guezzam / 6e RM, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 17 juillet 2017, deux criminels en possession d’un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, une quantité de munitions et divers outils de détonation et d’orpaillage, tandis que d’autres détachements ont intercepté à Tamanrasset / 6e RM, 5 contrebandiers et saisi 16 groupes électrogènes, 11 marteaux-piqueurs et 2 détecteurs de métaux, explique la même source.

Par ailleurs, des gardes-frontières ont appréhendé à Tlemcen / 2e RM, un narcotrafiquant et saisi 91 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 6 quintaux de tabac à El-Oued / 4e RM, et 1.645 unités de différentes boissons à Mascara / 2e RM. "Aussi, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont arrêté 41 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Adrar, Bechar et Souk-Ahras.