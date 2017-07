Assistants spécialisés du parquet, M. Louh : le décret sera adopté en septembre

Le ministre de la Justice, Tayeb Louh, a réitéré hier, lors de l’installation du nouveau procureur général près la cour de Constantine, Benabdallah Mohamed Benlakhder, la détermination de son département de poursuivre la réforme de la justice, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du gouvernement pour l’application du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika, et ce, par des actions en profondeur, de manière à ce qu’elle puisse accomplir efficacement sa mission dans la protection de la société contre toutes les formes de déviance. Ainsi, M. Louh a annoncé que la prochaine rentrée judiciaire allait connaître un « nouvel élan dans le domaine de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière », entre autres à travers la « dynamisation des juridictions pénales spécialisées, dont les capacités humaines et structurelles seront renforcées en vue d’augmenter leurs performances dans le traitement des affaires de blanchiment d’argent et de transferts illicites de capitaux », et également l’ « adoption en septembre prochain par le gouvernement des dispositions réglementaires relatives aux assistants spécialisés du parquet, afin de mettre à la disposition du ministère public des experts spécialisés dans des domaines techniques, particulièrement ceux financier, bancaire ou en relation avec les nouvelles technologies, aussi bien pendant la phase de l’enquête qu’après le déclenchement des poursuites. Concernant le mouvement partiel dans le corps de la magistrature opéré par le président de la République, le ministre a assuré que celui-ci, en plus d’insuffler une dynamique nouvelle au secteur, notamment avec la promotion de jeunes et de femmes au rang de hauts fonctionnaires, représente un pas de plus dans le sens du changement souhaité, et de l’édification d’une justice forte, gage d’un développement durable dans tous les domaines. Sur le volet de la formation, M. Louh a annoncé le lancement d’un nouveau programme pédagogique, dès la rentrée prochaine, au niveau de l’École supérieure de la magistrature, avec un encadrement de haut niveau. Faisant la part belle de son discours à la lutte contre la corruption, le garde des Sceaux a exhorté les magistrats à accomplir convenablement la mission qui leur est assignée, et ce, afin de renforcer l’État de droit et à combattre toutes les formes de délinquance économique. M. Louh a annoncé, par ailleurs, la préparation de nouveaux textes de loi sur la protection des droits de l’Homme et la promotion des libertés individuelles et collectives, ainsi que la mise en place de nouveaux mécanismes d’accompagnement du nouveau modèle économique de développement. Il est à noter que M. Benlakhder a été nommé en remplacement de Mohamed Abdelli, lequel est dé-

sormais procureur général près la cour de Boumerdès.

Issam B.