Recrutement des enseignants : Résultats du concours demain

«Les résultats du concours de recrutement des enseignants 2017, dont les épreuves se sont déroulées le 29 juin passé, seront connus ce 20 juillet», a annoncé la ministre de l'Education nationale.

En effet, la nouvelle a été rendue publique par Mme Nouria Benghebrit, hier, via ses comptes Twitter et facebook, où il a été précisé que les résultats de ce concours professionnel seront affichés sur le site électronique de l'Office national des examens et concours (ONEC) (http://concours.onec.dz) dédié à cet effet, et ce, à partir de 16h00. Dans ce contexte, l’on apprendra que ceux qui obtiennent une moyenne de 10 et plus dans ce concours sont admis d’office aux épreuves orales. Ensuite, il sera procédé à un classement des candidats par ordre de mérite. « Les admis sont appelés a retirer les convocations des épreuves orales les 30 et 31 juillet », a-t-elle indiqué.

Mme Benghebrit avait souligné, auparavant, que le concours de recrutement des enseignants s’est déroulé dans la transparence, ajoutant que « les postes seront accordés aux plus méritants». Notons qu’en 2016 et 2017, pas moins de 93.000 diplômés universitaires ont été recrutés dans le secteur de l'éducation et qu’aucun recours en ce qui concerne les conditions de déroulement de l’examen d’accès n'a été reçu, « ce qui montre que la méthodologie de travail et la méthode d'organisation de ce type de concours ont convaincu», a estimé la ministre de l’Education. Il convient de rappeler, dans ce sens, que le ministère de l'Éducation nationale a ouvert plus de 10.009 postes pour le recrutement externe d'enseignants en 2017 dans les cycles moyen et secondaire, auquel plus de 700.000 candidatures se sont inscrits. Les postulants au concours sont titulaires de diplômes supérieurs, «comme le mastère, la licence, diplôme d’études supérieures». Au total, 5.250 postes ouverts au niveau national pour l’accès au corps de professeur de l’enseignement moyen. Douze matières sont concernées: les langues arabe, amazighe, française et anglaise, l’Histoire et la géographie, les mathématiques, les sciences physiques et technologies, les sciences naturelles, l’informatique, la musique, le dessin et l’éducation physique et sportive. Concernant l’enseignement secondaire, 4.759 postes sont ouverts, répartis sur 22 matières au profit des titulaires d’un master d’enseignement supérieur, d’un diplôme d’ingénieur d’État, d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme d’études supérieures dans les filières requises.



Un secteur qui est l’un des premiers recruteurs du pays



Il y aura également, parmi les enseignants recrutés, ceux qui seront affectés dans les nouveaux établissements devant entrer en service, lors de la prochaine rentrée scolaire, et d’autres qui seront destinés à combler le manque d’enseignants enregistré dans certaines matières, à l’exemple des mathématiques et des sciences physiques.

Mme Benghebrit a affirmé, par ailleurs, que le recrutement à l’avenir se fera au profit des diplômés de l’École supérieure des enseignants (ESE) uniquement. Cependant, leur nombre est actuellement insuffisant, ce qui impose d’ouvrir le concours aux autres diplômés universitaires. «Nous œuvrons à améliorer la formation des étudiants de l’ESE en l’adaptant aux développements du secteur», a-t-elle dit, ajoutant qu’ «à partir de l’année prochaine, la formation se fera selon les besoins du secteur de l’éducation afin que les futurs enseignants puissent disposer du niveau requis». Remarque importante à mettre en avant, aussi, c’est qu’en prévision du concours de recrutement national d’enseignants du 29 juin 2017, il y a eu en mai dernier l’exploitation des listes de réserve relatives au concours de recrutement d’enseignants de 2016 pour les trois cycles de l’enseignement. D’ailleurs, plus de 27.000 enseignants ont suivi une formation pédagogique préparatoire de deux semaines au niveau de 106 centres répartis à travers 38 wilayas.

Cette méthode de recrutement a été rendue possible, grâce aussi à «l’autorisation exceptionnelle accordée par la Direction générale de la Fonction publique d’exploiter les listes de réserve des candidats qui avaient réussi au concours de recrutement des enseignants en 2016». Aussi, le nombre global des recrutés par le ministère de l’Éducation nationale pour les besoins de l’année scolaire 2017-2018 sera de pas moins 40.000 enseignants. Ces derniers devront ainsi remplacer les personnels qui sont sur le point d’ouvrir droit à la retraite. Le secteur de l’éducation a enregistré cette année plus de 60.000 départs à la retraite. Le ministère s'emploie justement à les remplacer pour pallier tout manque d'enseignants à la prochaine rentrée scolaire.

Ce massif départ à la retraite d'agents de l’éducation avait amené le ministère de l'Education à organiser, le 30 avril 2016, un concours qui a déjà permis le recrutement progressif d’environ 69.000 enseignants. Situation qui fait de ce secteur l’un des premiers recruteurs du pays.

Sarah A. Benali Cherif