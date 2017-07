Logement locatif : Vers une nouvelle formule

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, a annoncé, hier, qu'une nouvelle formule de logement destinée à la location en partenariat avec le secteur privé était en cours de préparation. «L'élaboration de nouveaux mécanismes de partenariat entre les secteurs public et privé en matière de logement a été entamée, à l'effet de réaliser des projets destinés à la

location», a déclaré M. Cherfa lors d'une rencontre d'évaluation du bilan de son secteur. La préparation de cette formule exige de trouver des partenaires du secteur privé et les financements nécessaires et de fixer les conditions d'accès, a précisé M. Cherfa.

«Vu la conjoncture actuelle de notre économie, le plan d'action du gouvernement a chargé le secteur à moyen et long termes de développer de nouveaux mécanismes de financement et de promotion du partenariat public-privé », a indiqué le ministre. S'agissant du financement des projets de logement, M. Cherfa a affirmé que « les programmes n'enregistrent actuellement aucune difficulté », ajoutant qu'il n'y a pas de factures en suspens. « L'obstacle financier a causé le retard du lancement de plusieurs projets durant le premier semestre, mais nous sommes actuellement capables de poursuivre le programme de logements avec aisance, vu que nous avons bénéficié d'une allocation budgétaire jusqu'à la fin de l'année d'une valeur de 125 milliards de DA ». Cela s'ajoute à l'enveloppe financière consommée durant le premier semestre 2017 estimée à plus de 241 milliards de DA. Le ministre a, dans ce contexte, indiqué que la valeur des factures payées relatives aux projets AADL, pour la période allant du 8 au 15 juillet en cours, a atteint 11 milliards de DA outre une enveloppe de 15 milliards de DA pour le logement rural durant cette même période. Outre la levée des obstacles financiers, une importante assiette foncière a été mise à la disposition du secteur de l'habitat, ce qui facilitera le lancement des projets programmés restants. Le ministre de l'Habitat a indiqué que son département comptait livrer près de 300.000 logements en 2017, soulignant la nécessité d'accélérer la cadence de réalisation pour honorer les engagements du secteur.



Éradiquer les bidonvilles au niveau national à l'horizon 2018



Evoquant le programme d'élimination du logement précaire, le ministre a affirmé que les bidonvilles seraient éradiqués d'une manière définitive en 2018. Les statistiques révèlent l'existence de 381 bidonvilles, c'est pourquoi le gouvernement a décidé d'élaborer un programme spécial pour le logement public locatif (social) qui prévoit la réalisation de 388.045 unités pour mettre fin à ce fléau. Selon les chiffres présentés par le ministre, 291.608 logements de ce programme ont été déjà livrés dont 45.000 à Alger, tandis que 96.437 autres logements sont en cours de réalisation. Concernant les nouvelles villes, M. Cherfa a mis l'accent sur la nécessité d'augmenter la cadence de réalisation dans les nouvelles villes, au nombre de quatre (Sidi Abdellah, Bouinan, Boughezoul et El Menia) à travers la révision et l'accomplissement des plans d'aménagement de ces villes et la consécration de ces programmes à même de prendre en charge les besoins des citoyens. Outre ces nouvelles villes, la réalisation des autres grands pôles urbains a été lancée, à l'instar de Draâ Errich (Annaba) et Ain Nahas (Constantine), a ajouté le ministre.



Octroi de plus de 141.000 lotissements pour l’autoconstruction



Le ministre de l’Habitat a indiqué, par ailleurs, que plus de 141.000 lots de terrain destinés à l’autoconstruction dans les wilayas du Sud et les Hauts-Plateaux, ont été distribués. Selon les chiffres présentés par le ministre à la même occasion, il est précisé que le nombre total des autorisations remises dans le cadre de cette formule, mise en place depuis 2015, a atteint 761 autorisations qui concernent l’octroi de 141.843 lots de terrain répartis sur 193 sites à travers 13 wilayas. Toutefois, les travaux n’ont démarré qu’au niveau de 60 lots, ce qui a « nécessité de prendre des mesures de rattrapage afin de remédier aux insuffisances et aux difficultés qui entravent l’opération », a souligné M. Cherfa. Selon le même bilan, le nombre des lotissements créés dans le Sud et les Hauts-Plateaux, où les études ont été lancées, est de 269.508 lotissements répartis sur 1.403 sites situés à travers 421 communes.

Il convient de rappeler que l'auto-construction, à travers le lotissement de terrains, est une formule introduite dans le programme quinquennal du secteur 2015-2019, qui offre au citoyen l'opportunité de réaliser lui-même son propre logement après acquisition d'une parcelle de terrain et d'une aide financière de l'Etat, à condition de respecter le plan d'urbanisme.

Le lotissement de terrains touchera dans une première étape les wilayas du Sud et les Hauts-Plateaux, puis les wilayas du Nord dans une seconde étape. Selon les chiffres du ministère de l'Habitat, 1.098 sites, concernés par le parcellement des terres, ont été localisés, jusqu'à début février, dans 425 communes des Hauts-Plateaux et du Sud. La superficie globale de ces sites est de 6.699 hectares, permettant la distribution de 295.394 lots de terrains, indique des chiffres du ministère. L'autoconstruction sur une superficie aussi importante est de nature à faciliter le règlement de la crise du logement à l'horizon 2019.

La mosquée Ketchaoua rouverte avant la fin de l’année



Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a indiqué par ailleurs que le projet de restauration et de réhabilitation de la mosquée Ketchaoua d’Alger, confié à des experts turcs, sera achevé durant le troisième trimestre de l’année en cours. Le ministre a exprimé son souhait de voir la prière de Aid El Adha prochain effectuée dans cette

« mosquée antique «. Il convient de rappeler qu’en septembre 2013, suite à un accord entre l’Algérie et la Turquie, un protocole pour la restauration et le renforcement de la mosquée Ketchaoua a été signé entre le ministère algérien de l’Habitat et l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA).

Selon les termes de cet accord, la TIKA a pris en charge toutes les phases de l’opération de restauration, jusqu’à la remise des clés, sans contrepartie financière de la part de l’Etat algérien. L’agence turque a toutefois accusé plusieurs mois de retard. La réouverture de la mosquée, prévue pour fin 2016, a finalement été retardée pour la fin de cette année. Djamaâ Ketchaoua a été construit en 1436. A la fin du 18e siècle, la mosquée a été massivement remaniée par le gouvernement du dey Hassan. Après sa réquisition en 1832 par l’armée coloniale française, la bâtisse a été remaniée pour être affectée au culte catholique sous le nom de cathédrale Saint-Philippe. La mosquée a conservé ce titre jusqu’à l’indépendance de l’Algérie en 1962. Ketchaoua est classée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, UNESCO, avec l’ensemble de la Casbah, au patrimoine mondial de l’humanité. Par ailleurs, le ministre a affirmé que la grande Mosquée d’Alger qui constitue un projet national stratégique, sera livrée partiellement avant la fin de l’année en cours. Il s’agit de la salle de prière, le minaret ainsi que l’esplanade. Concernant les autres structures du projet, le ministre précise qu’ils seront livrés durant l’année 2018.

Salima Ettouahria