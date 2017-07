Couvert végétal : 3.900 hectares partis en fumée

La canicule aidant, plusieurs régions du pays ont fait face la semaine passée à d’importants foyers d’incendies de forêt lesquels n’ont pas été sans provoquer de gros dégâts à notre couvert végétal et qui ont surtout causé un mort et une dizaine de personnes incommodées par la fumée. La situation était telle qu’il a fallu l’intervention des forces de l’Armée nationale populaire pour prêté main forte aux éléments de la protection civile et ceux de la Direction générale des forêts dans les wilayas les plus touchées, à l’instar de Tizi-Ouzou, Blida, Médéa, Bejaia, Tlemcen, Relizane et Jijel, contribuant du coup à évacuer les habitants des zones touchées par les flammes et à prodiguer les premiers soins. Après l’extinction de l’ensemble des incendies, viens désormais le temps des bilans. Et le moins que l’on puisse dire est qu’ils sont peu reluisants.

La DGF, la Direction générale des forêts, déplore en effet la destruction de plus de 2.325 hectares du couvert végétal de trois des dix wilayas les plus affectées par ces incendies et dont plus de la moitié, soit 1.200 ha, sont partis en fumée à Tizi-Ouzou quand on compte 668 ha ravagés à Bejaia et 457 ha détruits à Médéa où se trouvait, hier, le directeur de la protection du patrimoine forestier de la DGF. Déjà, en une semaine (du 6 au 12 juillet), la DGF a enregistré 320 foyers qui ont parcouru une surface totale de 1.500 hectares, dont 372 ha de forêts, 594 ha de maquis et 535 ha de broussaille, soit une moyenne de 46 incendies et 470 ha détruits par jour. Quant aux statistiques définitives enregistrées depuis le 1er juin dernier, date de l’ouverture de la saison estivale, Abdelkader Benkira a révélé à ce propos que plus de 3.900 hectares de couvert végétal algérien sont partis en fumée, dont 928 ha de forêts. «Au total, nous avons recensé 643 incendies à travers plus d’une quarantaine de wilayas du pays. Les pertes enregistrées englobent 928 hectares de forêts, 1.409 hectares de maquis et 1.570 hectares de broussailles», a-t-il confié, cité par l’APS, en marge de cette visite qu’il a effectuée dans la région du Titteri en vue de «s’enquérir» des dégâts occasionnés suite à la série d’incendie survenus ces derniers jours. Mettant à profit cette opportunité, le directeur de la protection du patrimoine forestier de la DGF a affirmé que l’actuel dispositif de lutte contre les incendies de forêts est appelé à être «renforcé» dans les prochains jours dans l’espoir «d’éviter» d’autres pertes et pour «préserver», par la même, le patrimoine forestier national. «Des commissions d’orientation sont à pied d’œuvre au niveau des wilayas les plus affectées par ces incendies et ce, dans le but d’accompagner les unités déjà opérationnelles sur le terrain», a-t-il ajouté, révélant que le dispositif de lutte anti-incendie déployé à travers l’ensemble des régions montagneuses du pays comprend 3.500 agents forestiers et 2.500 agents vacataires qui ont pour vocation «d’appuyer» les équipes d’intervention sur le terrain, auxquels il faudra ajouter un effectif de 12.000 agents de la protection civile. Sur un autre registre, Abdelkader Benkira a indiqué que des investigations sont en cours, avec l’appui de la gendarmerie nationale, afin de déterminer l’origine exacte des incendies, soulignant que des investigations post-incendies sont automatiquement menées par les services des forêts à chaque fois qu’un foyer d’incendie est signalé. Il est bon de rappeler que lors de la saison estivale de 2016, la DGF a déploré 2.803 foyers d'incendies qui ont détruit une superficie de 13.400 ha, dont 4.996 ha de forêts, soit une moyenne quotidienne de 22 incendies et de 4,7 ha. En 2015, il a été enregistré plus de 2.250 foyers ayant parcouru une superficie totale de 13.000 ha dont 5.695 ha en forêts.

S. A. M.