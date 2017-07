Grands transferts d’eau à Sétif : Mettre fin au stress hydrique

La visite de travail et d’inspection effectuée par une délégation de responsables du ministère des Ressources en eau au niveau de grands projets relevant de ce secteur — au moment notamment où la wilaya connaît de véritables contraintes en matière d’alimentation en eau potable — n’a pas été sans relever une importance particulière par les décisions qui ont été prises sur chaque chantier pour lever ou alléger certaines de ces contraintes en attendant l’achèvement de grands projets qui sont en voie de réalisation avancée.

Des projets d’autant plus importants qu’ils revêtent un caractère stratégique et s’appuient sur les spécificités de la wilaya où la ressource est plutôt rare, impactée davantage par l’insuffisance de précipitations qui a amené l’Etat à investir dans une forme ‘‘d’hydro-solidarité’’ entre des régions pluvieuses et d’autres qui le sont moins investissant de ce fait dans de grands projets structurants, à l’instar de celui des grands transferts qui a fait l’objet de la plus haute attention lors de cette visite, sachant que ce méga projet irriguera 36.000 hectares et apportera de l’eau potable à plus de 1.700.000 habitants.

A ce titre les membres de cette délégation se rendront d’abord sur les hauteurs de Beni Azziz, aux confins de la wilaya de Jijel où ils inspecteront le «système Est» destiné à transférer à partir du barrage d’Erraguène dans la wilaya de Jijel, 42 hm3 d’eau pour la consommation de 750.000 habitants et 149 hm3 pour l’irrigation. Sur ce chantier avancé, un intérêt particulier sera porté sur cette galerie d’amenée d’Ain Sebt dont les travaux, avaient connu des arrêts prolongés en raison de contraintes techniques, causant le blocage du tunnelier et l’effondrement des voussoirs de la galerie sur 20 mètres, après le creusement de 4,5 km.

Des solutions adaptées au système et des financements trouvés après les études géotechniques et les travaux ont repris depuis décembre dernier en tranchées pour les 15 km restants avec un autre tunnel traditionnel de 800 m. Des avancées qui permettront au directeur général de l’ANBT de souligner que fin novembre 2018 ce système sera mis en service et l’eau arrivera au barrage de Draa Eddis dans la commune de Tachouda.

Une échéance qui ne sera pas sans se traduire par un sentiment de satisfaction sachant les contraintes qu’aura connue la réalisation de ce système et la complexité d’un terrain qui aura réservé bien des surprises aux réalisateurs faisant dire au wali toute sa disponibilité à suivre personnellement ce projet et cette échéance, bien qu’aucune contrainte n’est relevée dans cette wilaya souligneront les différents intervenants.

La déviation définitive de la RN 77 touchée par la cuvette du barrage de Tabelout dont le taux d’avancement a atteint 71% avec deux viaducs, l’un de 1.150 mètres qui est achevé à 85% et le second de 910 mètres dont le taux d’achèvement a atteint 94%, inciteront le wali à revenir sur le lâcher d’eau à une cote prescrite sachant que 189 hm3 seront transférés par ce système avec pas moins de 40 km de conduite qui relieront le barrage de Tabelout, un joyau en la matière à Draa Eddiss.

La délégation se déplacera ensuite complètement à l’opposé, sur l’autre «système Ouest» qui est appelé à transférer 122 millions de m3 à partir du barrage d’Ighil Emda dans la wilaya de Bejaia vers le nouveau barrage de Maouane dans celle de Sétif. 56 hm3 seront consacrés à l’alimentation en eau potable de 1.106.770 habitants et 66 hm3 pour l’irrigation de 15.800 hectares des plaines de Bazer Sakhra. La visite du barrage de Maouane complément achevé et qui engrange déjà 7.382.000 m3 actuellement, l’alimentation en eau potable de 7 communes de la zone nord de la wilaya à partir du barrage de Tichy Haf, le reclassement du CW 139 ainsi que les travaux d’équipement du périmètre d’irrigation des hautes plaines sétifiennes sur une première tranche de 9.319 hectares seront d’autres projets à être inspectés avec cet autre grand projet qui accuse des retards importants et a fait l’objet d’un constat rigoureux.

F. Zoghbi