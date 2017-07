Dégâts des incendies à Tizi-Ouzou : M. Bouazghi : prise en charge dans les meilleurs délais

Sur instruction du Président de la République, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et la Pêche, Abdelkader Bouazghi, s’est rendu hier à Tizi-Ouzou pour s’enquérir des dégâts causés par les incendies.

«Je suis venu sur instruction du Président de la République pour voir comment le dossier de cette situation est pris en charge par la wilaya», a déclaré le ministre, à l’entame de sa visite au village Iadjmat, commune de Timizart, où les derniers incendies ont causé des préjudices plus au moins importants.

Accompagné du wali et P/APW de Tizi-Ouzou, respectivement Mohamed Bouderbali et Mohamed Msella, ainsi que des cadres des secteurs de l’agriculture et des forêts, des députés et sénateurs et autres élus locaux, Abdelkader Bouazghi, a fait part devant les citoyens de ce village où les incendies ont détruit plusieurs dizaines d’hectares, des centaines d’arbres fruitiers et ruchers, de l’engagement et de la disponibilité du gouvernement à remédier dans les meilleurs délais à tous les dégâts causés par les feux dans le secteur de l’agriculture. Une commission sera mise sur pied pour évaluer l’ensemble des pertes et voir comment les prendre en charge rapidement, a-t-il tenu à rassurer les victimes. Le ministre a également fait savoir que son département est en mesure d’assurer l’opération de remplacement et de réhabilitation de tous les arbres fruitiers des ruchers touchés. « Nous avons les capacités et les plants nécessaires pour remplacer et réhabiliter tous les arbres fruitiers touchés par les feux. De même pour les ruchers», a insisté le ministre lors de la visite d’un site abritant un rucher totalement détruit par les feux au village Iadjmat dans la commune de Timizart. Il a aussi annoncé la disponibilité de son département à réaliser de nouvelles pistes agricoles et à restaurer celles déjà existantes et des points d’eau pour les utiliser en cas d’incendies et dans l’irrigation des surfaces agricoles. Le ministre s’est rendu à l’entreprise Azouaou de montage de tracteurs Mahindra implantée dans la zone industrielle d’Oued Aissi. Sur les lieux, il a mis en exergue l’importance d’un tel investissement pour le développement économique national, souhaitant au passage que ce genre d’investissement soit encouragé et renforcé à travers tout le territoire national. L’usine produira 3.000 unités de tracteurs par an. Toujours à Oued Aissi, le ministre a visité un chantier de réalisation d’une pépinière de génisses pour 188 vaches. Il a indiqué que « ce type de projet une fois mis en service et en production, fera que nous allons réduire considérablement la facture de poudre de lait avec une production conséquente de lait cru».

Dans une déclaration à la presse, M. Abdelkader Bouazghi a déclaré que l’assurance des agriculteurs est au centre du programme de développement de son secteur, ajoutant que ces agriculteurs doivent désormais y souscrire automatiquement qu’ils ne doivent absolument négliger dès lors que cette assurance leur permet d’être indemnisés en cas de sinistres, comme ce fut le cas actuellement avec ces incendies. M. Bouazghi a souligné que «la Caisse nationale de la mutuelle agricole (CNMA) joue pleinement son rôle que tout sera mis en œuvre pour son développement et élargir son champ d'action par, notamment, des campagnes de vulgarisation de ses produits à l'effet de toucher un maximum d'agriculteurs, d'éleveurs, d'apiculteurs autres producteurs». Par ailleurs, Abdelkader Bouazghi a mis en exergue l’importance du programme du gouvernement pour la prise en charge du monde rural et agricole, par des mesures d’assouplissement, d’octroi de micro-crédits aux petites exploitations, aux jeunes agriculteurs et à la femme rurale. Ces crédits allant de 100.000 à 600.000 DA sont destinés à l'achat du petit outillage, des semences, des intrants et autres produits agricoles pour le lancement ou la dynamisation du secteur, a-t-il expliqué, précisant que ces mesures de facilitation favoriseront la fixation des populations au niveau rural.

Bel. Adrar