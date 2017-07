Forum de la mémoire d’EL MOUDJAHID : hommage à Nelson Mandela

«J’ai chéri l’idéal d’une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec les mêmes opportunités. C’est un idéal pour lequel je souhaite vivre et j’espère accomplir. Mais, si besoin est, c’est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir.»

Extrait d’un des discours historiques de Nelson Mandela, dont les archives sont inscrites par l’UNESCO au registre de la Mémoire du monde.

Depuis 2010, la journée du 18 juillet, jour de naissance de l’icône de la paix, le leader sud-africain Nelson Mandela, est célébrée dans le monde. Une journée qui rend honneur à cet homme qui a consacré sa vie à combattre l’apartheid. Au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, l’hymne national de la Nation Arc en ciel a retenti fort, et les participants, sont revenus sur le parcours du plus grand homme de son temps. Parmi les invités, l’ambassadeur de la République d’Afrique du Sud, Dennis Thokozane Dlomo, et l’ambassadeur de la République arabe sahraoui et démocratique, Hamoudi Bacharia Biyoune. Le diplomate sud-africain a mis en évidence les liens historiques qui lient son pays et l’Algérie depuis 1960. Année qui marque une relation particulière entre le symbole de la lutte contre un régime raciste et des cadres de l’ALN qui l’ont initié à la lutte armée. Cette journée est, pour lui, une occasion pour honorer celles et ceux qui se sont battus et continuent de se battre pour la liberté, la dignité et les droits de l’homme. Dans ce sillage, il dit que ce combat n’a jamais été aussi important, dans nos sociétés contemporaines fragilisées par la multiplication et l’accumulation des tensions — qu’elles soient économiques, sociales, politiques ou encore climatiques. Cette journée rappelle l’intime conviction de Nelson Mandela. «Il est très facile de casser et de détruire. Les héros, ce sont ceux qui font la paix et qui bâtissent.» L’ambassadeur, qui a révélé des talents de poète, a, à travers des proses dans la langue de Shakespeare, raconté ses rêves, durant les années difficiles vécues par son peuple, et toutes les souffrances qu’il a endurées en résistant, en persistant sans jamais baisser les bras. Un peuple motivé par des symboles de la lutte, à l’image de Mandela, l’icône de l’humanisme rassembleur, le messie de l’humanité. Le conférencier a rappelé que Mandela voyait des similitudes entre la colonisation de l'Algérie et celle en Afrique du Sud : puissante, membre de l'OTAN et alliée objectif du régime d'apartheid. En parlant de similitudes entre la lutte des peuples algérien et sud-africain contre l’injustice, le chercheur, le docteur Smaïl Debbech, a mis en exergue le combat pacifique et la lutte armée des deux peuples.

Aussi, il dit que le cheminement est presque identique. Il est allé jusqu’à trouver des points communs, comme les massacres du 8 mai 1945 et le massacre de Sharpeville. Deux événements qui ont poussé les pacifistes à comprendre que seule la lutte armée peut mener à la libération du joug colonial. Le professeur a également souligné que «l'Algérie était pour lui un modèle. Tout comme l’Afrique du Sud a toujours été un pivot de la politique étrangère algérienne, comme en témoigne l’exclusion de l’Afrique du Sud par l’Assemblée générale de l’ONU proposée et obtenue par Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères, en 1974. Cette action diplomatique démontre l’engagement de l’Algérie en faveur de Mandela et de son action anti-apartheid». De son côté, l’ambassadeur de la RASD a regretté que des pays, comme le Maroc, qui célèbrent la Journée internationale Nelson Mandela , ne le font que pour la forme. Pour rappel, Nelson Rolihlahla Mandela, surnommé «Madiba», a consacré sa vie à la lutte contre l’apartheid qui régnait dans son pays, Mandela passa 27 ans en prison dans des conditions souvent très dures.

Il devint, en 1994, le premier président noir d’Afrique du Sud. Au cours de son mandat unique, il mena une politique de réconciliation nationale entre Noirs et Blancs. Nelson Mandela a mis sa vie au service de l’humanité, en tant qu’avocat spécialiste des droits de l’homme, prisonnier de conscience, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d’une Afrique du Sud libre.

Nora Chergui

-----------------/////////////////

Historique de la Journée



Elle est plus connue sous son nom anglais, Mandela Day, et existe depuis 2010. En novembre 2009, l’Assemblée générale des Nations unies déclarait le 18 juillet, «Journée internationale Nelson Mandela», en l’honneur de la contribution apportée par l’ex-Président sud-africain à la culture de la paix et de la liberté. La résolution de l’Assemblée générale reconnaît les valeurs défendues par Nelson Mandela et son dévouement au service de l’humanité, qu’il a manifesté par son action humanitaire dans les domaines du règlement des conflits, des relations entre les races, de la promotion et de la protection des droits de l’homme, de la réconciliation, de l’égalité entre les sexes, des droits des enfants et autres groupes vulnérables, et du progrès des communautés démunies et sous-développées. Elle reconnaît la contribution qu’il a apportée à la lutte pour la démocratie à l’échelle internationale et à la promotion d’une culture de paix dans le monde entier.