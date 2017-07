Lutte contre la spéculation : Éradiquer les chambres froides illicites

La lutte contre la spéculation constitue une préoccupation importante pour l’Association de protection et d’orientation du consommateur (APOCE). Lors d’une conférence débat organisée hier au forum du quotidien El Mihwar, son président, M. Mustapha Zebdi, a insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes idoines et efficaces pour juguler ce problème qui présente une menace réelle pour la croissance de l’économie nationale. Il a annoncé dans ce cadre le lancement très prochainement d’une campagne de sensibilisation pour lutter contre les chambres froides, installées illicitement. L’APOCE visait en fait, à travers cette campagne, a-t-il dit, à dénoncer ces pratiques illicites des spéculateurs qui exploitent ces chambres froides pour conserver des produits de large consommation afin d’augmenter les prix, avant de souligner que cette campagne sera organisée en collaboration avec les différents bureaux de l’APOCE au niveau national. «Nous allons utiliser, durant cette campagne, des spots publicitaires dans tous les médias, tout comme nous allons utiliser les technologies de l’information et de la communication. Des pages seront lancées sur les réseaux sociaux afin de toucher le maximum de citoyens », a-t-il ajouté.

L’implication des citoyens est importante, et nous comptons beaucoup sur tous ceux qui veulent venir nous aider. A un mois et quelques jours de l’Aïd El-Adha, le président de l’APOCE a mis l’accent sur la qualité de la viande de mouton et a lancé un appel aux pouvoirs publics pour prendre également des mesures sévères vis-à-vis des revendeurs qui pourraient éventuellement utiliser des médicaments qui ne sont pas prescrits par des vétérinaires afin de faire grossir les moutons rapidement. Et de poursuivre que, de leur côté, les membres de l’Association viennent également de lancer une campagne de sensibilisation pour demander aux citoyens, avant d’acheter un mouton, d’exiger la carte d’identité du commerçant, car dans le cas où il y a putréfaction de la viande, on peut aller directement vers la source.

Concernant l’importation des véhicules d’occasion, Mustapha Zebdi a indiqué que pour répondre aux besoins du marché actuel, le retour à l’importation des véhicules de moins de trois ans est nécessaire. « Depuis plusieurs années, notre association revendique la nécessité de la levée de cette mesure interdisant aux particuliers algériens d’importer des véhicules d’occasion. Pour résoudre ce problème, je pense que l’importation de véhicules d’occasion par des particuliers est la seule solution, je dis bien la seule solution à la crise du marché de l’automobile dans notre pays », a-t-il soutenu.

Makhlouf Ait Ziane