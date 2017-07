Crise au Venezuela : Les mises en garde de Trump

Le président américain Donald Trump a sommé son homologue vénézuélien Nicolas Maduro de retirer son projet de Constituante sous peine de «mesure économiques fortes», au lendemain de la consultation symbolique de l'opposition qui a vu 7,6 millions de Vénézuéliens se prononcer pour son retrait. «Les Etats-Unis ne resteront pas immobiles pendant que le Venezuela s'effondre. Si le régime Maduro impose son Assemblée constituante le 30 juillet, les Etats-Unis adopteront des mesures économiques fortes et rapides», a indiqué Donald Trump dans un communiqué, sans détailler les mesures. La Maison Blanche avait plus tôt salué la consultation symbolique organisée dimanche par l'opposition vénézuélienne contre ce projet, à laquelle 7,6 millions de ressortissants —selon les chiffres définitifs— ont pris part sur 19 millions d'électeurs. Encouragée par cette participation massive, l'opposition vénézuélienne a appelé lundi à une grève générale de 24 heures demain pour tenter d'arrêter le projet du président socialiste de modifier la Constitution. «Nous appelons tout le pays à une grève générale massive et sans violence de 24 heures ce jeudi afin d'exercer une pression (sur le gouvernement) et de se préparer à l'escalade définitive de la semaine prochaine», a déclaré lors d'une conférence de presse l'opposant Freddy Guevara, vice-président du Parlement. Qualifiant le président Maduro de «mauvais dirigeant rêvant de devenir dictateur», Donald Trump a appelé «à la tenue d'élections justes et libres" et assuré que les Etats-Unis «se tiennent au côté du peuple vénézuélien dans sa quête pour ramener son pays vers une démocratie totale et prospère». La chef de la diplomatie de l'UE Federica Mogherini a appelé lundi à des «gestes politiques» du gouvernement pour «faire retomber la tension», telle la suspension «du processus d'Assemblée constituante». En réplique, Nicolas Maduro l'a qualifiée d'«insolente». L'opposition accuse le gouvernement d'être responsable de la crise économique qui étouffe le Venezuela, frappé de plein fouet par la chute des cours du pétrole alors que 95% des devises proviennent de l'or noir. L'inflation est à trois chiffres et aliments et médicaments sont soumis à des pénuries.

R. I.