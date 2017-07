Etats-Unis : La réforme de la santé torpillée

Le projet républicain de réforme du système de santé américain a été de facto coulé lundi par des sénateurs de la majorité opposés au plan dans sa forme actuelle, marquant un nouvel échec pour le parti au pouvoir et le président Donald Trump. Les sénateurs conservateurs Mike Lee et Jerry Moran ont annoncé lundi soir sur Twitter leur opposition, portant à quatre, sur 52, le nombre de républicains opposés au texte élaboré par les chefs du Sénat. Pour passer, le texte aurait eu besoin d'au moins 50 voix, sur 100 sénateurs. «Nous devons repartir à zéro avec un processus législatif ouvert», a déclaré Jerry Moran, sénateur du Kansas. «Outre le fait qu'elle n'abroge pas la totalité des impôts d'Obamacare, (la proposition de loi) ne va pas assez loin pour baisser les prix des assurances pour la classe moyenne», a déclaré Mike Lee, se joignant ainsi au conservateur Rand Paul et à la sénatrice modérée Susan Collins. Des républicains conservateurs, d'une part, et des modérés, d'autre part, s'opposent au plan de compromis élaboré par les chefs du parti, les premiers regrettant qu'il ne s'agisse pas d'une abrogation totale, les seconds dénonçant la réduction du budget de la santé, qui affecteraient démesurément les populations les plus modestes.