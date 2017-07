Syrie : L'armée gagne du terrain

Les forces gouvernementales syriennes ont grignoté du terrain dans les secteurs contrôlés par le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» au sud de son fief de Raqa, libérant plusieurs villages et champs pétroliers, a indiqué lundi l'agence de presse officielle Sana.

La ville de Raqa est de son côté l'objet d'une offensive menée par une alliance arabo-kurde appuyée par la coalition internationale anti-terroriste dirigée par les Etats-Unis. La zone au sud de Raqa est stratégique car elle se trouve à la jonction de trois provinces: Raqa (nord), Homs, plus au sud, et Deir Ezzor (est) qui est en grande partie contrôlée par l'EI. «Ces deux derniers jours, des unités de l'armée ont repris plusieurs villages et champs pétroliers dans la partie ouest de la province de Deir Ezzor et la partie sud de la province de Raqa», a rapporté Sana.

Des «dizaines» de véhicules de l'EI ont été détruits et un groupe de terroristes dont des étrangers, ont été tués, selon la même source. Déclenché en mars 2011, le conflit en Syrie a fait plus de 330.000 morts et des millions de déplacés, selon des estimations.