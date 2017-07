Regard : Le « vert » sur les voies de la réhabilitation

On n’est certainement pas de mauvais élèves quand il s’agit de préserver notre environnement. En tout cas, nous ne sommes pas pires que les autres ou tous ceux qui détiennent une expérience assez solide et costaud dans ce domaine. Ces derniers, devenus une marque «déposée» en la matière, avaient, sans nul doute, traversé le même chemin, rencontré des obstacles identiques avant de convaincre industriels et citoyens à se mettre au vert pour éviter tout simplement un holocauste écologique bouleversant sur tous les plans. En effet, depuis quelques années, des efforts considérables ont été consentis chez-nous, tant sur la plan législatif qu’institutionnel qui œuvrent pour la réhabilitation de la question environnementale. C’est un constat, protéger son cadre de vie, les ressources naturelles ne sont plus, désormais, l’affaire des spécialistes ou du mouvement associatif, de surcroit, porté sur des sujets liés à l’environnement, puisque de plus en plus des thèmes en rapport sont, jusque-là, «occultés» dans nos cités, les cafés, les moyens de transport et les lieux de travail. Aujourd’hui, on acquiert certainement de nouveaux reflexes quand il s’agit de défendre l’option environnementale. Il reste encore un chemin à parcourir, néanmoins, voir des locataires, au niveau des cités, se transformer en concierges et lancer une grande opération de nettoyage, en agents spécialisés en horticulture qui veillent au grain, pour lutter contre l’insalubrité ou préserver les «poumons» du quartier, ne peut être perçu que comme une prise de conscience des questions de l’environnement. Doucement, mais sûrement, on s’oriente vers l’ancrage de la culture environnementale. Il n’y a qu’à voir tous ces clubs verts, créés au niveau des établissements scolaires pour comprendre que l’Algérien est loin d’être anti-environnement, même si des actions supplémentaires et correctives devraient être engagées pour rapprocher ou plutôt réconcilier l’enfant avec son environnement.

Samia D.