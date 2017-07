Plages : Déjà 53 noyades cet été !

Noyades et feux de forêt font assurément partie du quotidien des Algériennes et des Algériens en cette saison estivale, comme du reste chaque année en pareille période. À ce propos, les services de la Protection civile déplorent, depuis le 1er juin dernier, date de l’ouverture de la saison estivale, 94 morts dans les plages et les plans d’eau et la destruction de 7187 hectares de couvert végétal. Selon le sous-directeur des l’information et des statistiques de la DGPC, on compte 41 décès dans les barrages, les retenues collinaires et autres lacs et oueds (voir l’article ci-dessus), et 53 noyades dans les plages, dont 37 ont été constatées dans des plages non surveillées. Pour les 16 victimes enregistrées dans des plages autorisées à la baignade, 8 d’entre elles sont décédées en dehors des horaires de surveillance, rallongés, pour rappel, d’une heure pour être fixés désormais de 9h à 20h. S’exprimant depuis le barrage de Beni Haroun (Mila) où il se trouvait, avant-hier, pour le lancement de la campagne de sensibilisation sur les dangers de la baignade dans les réserves d’eau, le colonel Achour confie que la wilaya de Boumerdès arrive en tête des classements et enregistre, à ce jour, 9 noyades mortelles, dont 4 dans des plages non surveillées, talonnée de près par Mostaganem et Béjaïa (8) et Skikda qui déplore six victimes constatées toutes dans des plages interdites à la baignade. «Au total, nos services ont recensé plus de 20.600 interventions qui se sont soldées par le sauvetage de 13.333 personnes d’une noyade certaine quand l’affluence des plages a dépassé les 30 millions d’estivants», a-t-il ajouté. Pour les feux de forêt, la même source a souligné que sur les 7.187 ha ravagés par 643 incendies, on compte 4.463 ha de forêt, 1.153 ha de maquis et 1.571 ha de broussailles.

S. A. M.