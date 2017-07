Baignade dans les barrages : Loisir mortel

100 morts en 2014, 115 en 2015 et 106 en 2016. On ne le répétera jamais assez, les plans d’eau en Algérie (barrages, oueds, lacs, mares d’eau, retenues collinaires, piscines… ) sont un véritable mouroir, du fait qu’ils n’offrent aucunement les conditions de sécurité, en raison de l’importance de la vase qui s’y dépose.

Pour cette année, et alors que l’on se retrouve pratiquement à mi-chemin de la saison estivale, les statistiques font état de 41 noyades depuis le 1er juin, dont 9 dans les barrages et 21 dans les retenues collinaires.

À chaque été, c’est donc la même rengaine, et ce sont essentiellement les enfants et les adolescents, en quête de moments de fraîcheur et d’évasion, qui en payent le prix fort, notamment à l’intérieur du pays où le mercure affiche des pics de chaleur insupportables. Ces dernières années, le phénomène a pris une ampleur alarmante et des proportions dramatiques, tant il est source de malheur de dizaines de familles en dépit des multiples campagnes de sensibilisation et des appels à la vigilance lancés ici et là par les pouvoirs publics. Et c’est dans cette continuité des efforts que l’Agence nationale des barrages et transferts et la Direction générale de la Protection civile ont lancé, avant-hier, depuis le barrage de Beni Haroun (Mila), une caravane de prévention et de sensibilisation aux dangers de la baignade dans les plans d’eau. Le choix du site n’est pas fortuit, dans la mesure où le plus grand complexe hydraulique d’Algérie, d’une capacité de 960 m3, a été le théâtre, depuis sa mise en service, en 2007, d’une quarantaine de noyades. Déjà lors des deux dernières années, 14 personnes ont trouvé la mort dans ce barrage. C’est dire que le constat est alarmant. À cette occasion, l’ANBT et la DGPC ont décidé de créer des patrouilles mixtes en barques pour contrôler et inspecter les cuvettes des barrages afin de «dissuader» les personnes «imprudentes» et «insouciantes» des risques de se baigner dans de tels endroits de se rapprocher des rivages d’eau et d’interdire carrément la nage dans les barrages. Il s’agit de faire comprendre aux personnes que les plans d’eau ne sont pas destinés à la nage et que s’y baigner équivaut pratiquement au suicide. Mais pas que. Ces patrouilles ont pour mission également d’enseigner aux gens les gestes qui sauvent au cas où surviennent des noyades. Pour le directeur de l’exploitation du barrage de Beni Haroun, la communication reste essentielle pour informer les populations sur les risques de la fréquentation de ces milieux aquatiques. «Cette campagne de sensibilisation sera renforcée à travers la mise en œuvre d’un programme consistant à déployer des patrouilles en barques qui seront mobilisées autour des barrages par des agents de l’ANBT et de la Protection civile. Les agents seront dotés de mégaphones pour se faire entendre», a expliqué Azzedine Lemanaâ. De son côté, le sous-directeur des l’information et des statistiques de la Direction générale de la Protection civile a mis à profit cette opportunité pour révéler que Sétif et Mila occupent, avec 5 victimes chacune, le haut du tristement classement des wilayas affectées par ce phénomène. Sur les 41 décès enregistrés depuis le 1er juin, on compte 9 cas de noyade survenus dans des barrages, 7 dans des oueds, 11 dans des mares d’eau, 12 dans des retenues collinaires et deux victimes déplorées dans des bassins et des piscines », a confié le colonel Achour.

S. A. M.