Dans la lucarne : violences innommables

Le sport, et plus particulièrement le football, est une discipline de contact qui suscite surtout les passions des foules. C’est vrai que le sport occupe, depuis sa création en Angleterre, une place de choix auprès des «couches populaires», comme l’on dit. À la base, il était une façon «déguisée» de faire la guerre, mais pacifiquement. C'est-à-dire sans effusion de sang ni utilisation d’armes prohibées. Onze joueurs, de part et d’autre, qui s’affrontent sportivement suivant une stratégie donnée. L’essentiel de ce sport réside justement dans l’ingéniosité à transmettre aux joueurs pour qu’ils parviennent à assurer la victoire finale qui demeure le principal objectif. C’est une discipline qui ressemble un peu aux «jeux d’échecs». C'est-à-dire que chaque joueur utilise au maximum ses méninges pour avoir raison du roi en dernier ressort. C’est toujours le succès final qui comptera. Néanmoins, ce n’est pas une raison pour donner l’importance aux moyens interdits pour atteindre son but d’une manière malhonnête et surtout peu «cavalière». Ce qui s’est passé au Sénégal, il y a quelques jours, dépasse l’entendement. Une finale de la coupe de la Ligue sénégalaise de football, à Dakar, s’était transformée en deuil national (huit morts et une soixantaine de blessés). Cela n’a pu susciter que colère et incompréhension au sein de ce pays qui aime plus que tout le football. En 2002, lors du Mondial, organisé conjointement par le Japon et la Corée du Sud, le Sénégal, qui avait battu la France, championne du monde, sur le score de 1 à 0, avait réussi à accéder au 2e tour. Une première dans ce pays. Tout le monde sait l’amour des Sénégalais pour le football, puisque, désormais, même la gent féminine s’adonne à ce sport et aussi se déplace dans les stades. D’ailleurs, parmi les huit victimes d’échauffourées et bagarres, il y avait une fille. Des bousculades indescriptibles ont été aussi derrière ce grave sinistre. Il faut dire que les responsables de ce pays ont été, le moins que l’on puisse dire, pris au dépourvu du fait qu’ils ne s’attendaient pas à de tels débordements et surtout à cette violence aveugle qui a semé la mort autour d’elle. Généralement, les violences dans les stades avaient apparemment baissé au Sénégal, ces derniers temps. D’où le fait que les autorités de ce pays avaient laissé l’organisation de la finale de la coupe de ce pays alors que deux semaines après, ils avaient fixé les élections législatives (30 juillet). C’était, pour la plupart des observateurs, un pari presque fou. D’ailleurs, face à ce drame que personne n’avait prévu, il a été décidé que «toutes les activités sportives ou culturelles sont interdites sur l'étendue du territoire national pendant toute la durée de la campagne électorale» précédant les législatives du 30 juillet, a déclaré dans un communiqué le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye. Lui emboîtant, le président du Sénégal, Macky Sall, s'est déclaré de son côté «indigné» par les incidents et «a donné des instructions fermes pour que la lumière soit faite sur ce drame et que les responsables soient identifiés et sanctionnés sans faiblesse coupable». Par conséquent, la «campagne des législatives» avait été suspendue. Quand le sportif et le politique s’entremêlent, on ne peut que s’attendre à de telles tensions. Et ce sont d’innocentes victimes qui font finalement les frais de la gabegie et de la violence sauvage.

Hamid Gharbi