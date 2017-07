Abdelhamid Berchiche, président de la commission d’éthique

L'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Berchiche Abdelhamid, a été nommé en qualité de président de la Commission d'ethique et de déontologie du COA, qui aura la charge de veiller au respect de la Charte olympique par les membres du mouvement olympique et sportif algérien. La commission aura également à diligenter des enquêtes sur les cas de corruption, de dépassement, d'infraction à l'éthique, et proposer des mesures et sanctions au comité exécutif du COA. Berchiche a été sénateur, président des Fédérations de tennis et de karaté, et membre de la fédération, recteur de la faculté de droit d'Alger et patron de l'université de Tizi Ouzou.