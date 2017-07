MCA : Boulakhoua (USM El-Harrach) deuxième recrue

Le défenseur de l'USM El-Harrach, Zine El-Abidine Boulakhoua, s'est engagé lundi pour un contrat de deux ans avec le MC Alger, a appris l'APS auprès du pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis de football. Boulakhoua (27 ans) devient ainsi la deuxième recrue estivale du club de la capitale après l'attaquant de l'USM Bel-Abbes Sofiane Balegh qui a signé jeudi dernier un contrat de deux saisons avec le Doyen. Convoité par le CS Constantine, Boulakhoua a préféré finalement rejoindre le MCA, lui qui avait été convoqué en mars dernier pour un stage de l'équipe nationale A', composée de joueurs locaux en vue des qualifications du championnat d'Afrique des nations CHAN-2018. Plusieurs noms sont annoncés comme de potentielles recrues, à l'image de l'attaquant de l'USMBA Habib Bouguelmouna ou encore du milieu de terrain du NA Hussein-Dey Sofiane Bendebka. Côté départs, le club s'est passé des services de plusieurs éléments à l'image du gardien de but Kheireddine Boussouf encore l'attaquant Antar Djemaouni. Le Conseil d'administration du club a décidé du maintien du staff technique dirigé par l'entraineur Kamel Mouassa au moment où il a mis fin aux fonctions du directeur général Omar Ghrib. Le MCA accueillera les Tunisiens du Club Africain en quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) entre le 8 et le 10 septembre à Alger, avant de se déplacer à Tunis pour la seconde manche prévue entre le 15 et le 17 du même mois.