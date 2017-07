USM Alger : Hamra et Chérif prêtés au DRBT, Benngrina à l'US Biskra

L'arrière gauche Abderrahmane Hamra et l'avant-centre Kaddour Cherif ont été prêtés sans option d'achat par leur club l'USM Alger au DRB Tadjenanet pour une saison, a annoncé le club de Ligue 1 Mobilis sur son site officiel lundi.

Peu utilisés par l'entraîneur de l'USM Alger le Belge Paul Put, lors du précèdent exercice, ces deux jeunes joueurs issus de l'équipe réserve des Rouge et Noir, auront plus de chance de jouer avec le DRBT la saison prochaine. De son côté, le milieu de terrain Mustapha Bengrina a été prêté au nouveau promu en Ligue 1 l'US Biskra pour une saison.

Le club de la capitale compte prêter d'autres jeunes joueurs cette saison pour leur permettre d'avoir plus de temps de jeu. L'USM Alger reprendra les entrainements le 25 juillet prochain en vue de la nouvelle saison.

Les partenaires de Zemmamouche effectueront un stage en Turquie ou au Maroc pour préparer également les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique contre les Mozambicains de Ferroviario de Beira en septembre prochain.