Entretien, Mounir Zeghdoud, entraîneur de la JSMB : « les sacrifices, une nécessité pour toute réussite »

Comment se déroule la préparation ?

Tout se passe très bien. On a entamé le boulot depuis une semaine, avec un programme de travail que nous voulons scrupuleusement respecter. On a commencé le travail à Béjaïa et nous la poursuivons à Sétif, au centre sportif El-Baz, sur ma demande. Un centre qui offre toutes les commodités d’une bonne préparation. On y trouve notre confort et on poursuit le boulot.



Combien durera le stage à Sétif ?

On l’a débuté lundi et il s’étalera sur dix jours. On fait de notre mieux pour atteindre les objectifs fixés à ce stage où le travail foncier a toute son importance. C’est la période où les joueurs souffrent sur le plan de la préparation physique. Les sacrifices des joueurs en cette période de la préparation sont indispensables pour espérer récolter par la suite le fruit de notre labeur.



Quelle sera la suite du programme ? Avez-vous prévu un stage à l’étranger ?

Oui, tout à fait. Une fois terminé le stage de Sétif, la JSMB se rendra en Tunisie, à Aïn Draham, pour un stage d’environ 12 jours, avec la programmation de matches amicaux. Il sera question de peaufiner l’aspect technico-tactique et de jauger la forme physique des joueurs, pour évaluer l’ensemble du niveau de préparation atteint pas l’équipe. On espère que celui-ci ira en s’améliorant crescendo.



Comment les choses se passent-elles au sein du staff technique dont vous êtes le premier responsable ?

Tout se passe très bien. Entre ancien joueurs, on se connaît déjà depuis longtemps et on travail dans une totale harmonie. Avec mon adjoint Toufik Kabri, l’entraîneur des gardiens de but Lhadi Lamrani et le préparateur physique Nassim Tiour, chacun accomplit sa tâche du mieux qu’il peut. On est là pour un objectif bien précis, faire accéder la JSMB en Ligue 1. On sait donc à quoi s’en tenir.



Estimez-vous avoir l’effectif et les moyens nécessaires pour jouer la carte de l’accession ?

Oui, on dispose d’un effectif de bonne qualité. La direction du club, sous la présidence de Boualem Tiab, a fourni des efforts pour effectuer un bon recrutement. On veille à ce qu’il y ait un bon état d’esprit au sein du groupe. C’est très important afin de pouvoir avancer. Sur le plan des moyens, on n’a pas à se plaindre. Tout est OK jusque-là. Inch’Allah, on sera à la hauteur de la confiance placée en nous par le président Tiab. On fera tout pour que les supporters de la JSMB retrouvent le sourire. La saison sera difficile, on aura besoin de leur soutien surtout dans les moments difficiles.

Mohamed-Amine Azzouz