Handball, Mondial-2017 des U21 M. Ould Ali : «les Verts seront à la hauteur des espérances»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, s'est dit «convaincu» que la sélection algérienne de handball sera à «la hauteur des espérances placées en elle», à l’occasion de la 21e édition du championnat du monde des moins de 21 ans (U21), qui aura lieu pour la première fois en Algérie, avec la participation de 24 nations.

«Je suis venu au nom du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et de tous les membres du gouvernement, pour encourager notre sélection nationale à ce Mondial. Je suis convaincu que notre équipe, qui s'est très bien préparée pour ce rendez, sera à la hauteur de nos espérances», a déclaré M. Ould Ali, lors d'une visite d'encouragement au Sept algérien à l'hôtel Mercure (Alger), son lieu d'hébergement. «Le gouvernement algérien a mobilisé tous les moyens pour la réussite de ce Mondial dans notre pays. Alger est désormais la capitale du handball mondial, dans une ambiance de fête et de fraternité entre toutes les délégations participantes. J'espère que le public sera au rendez-vous pour encourager notre équipe durant ce tournoi», a-t-il ajouté. Après s'être entretenu avec le staff technique de la sélection algérienne, le ministre a également eu une discussion conviviale avec les joueurs qui lui ont offert un maillot de l'équipe signé par tout l'effectif. L'entraîneur de la sélection algérienne, Rabah Gharbi, a estimé de son côté que cette visite est «motivante» pour son équipe à l’occasion du match d'ouverture face au Maroc, soulignant que M. Ould Ali leur a rendu visite à plusieurs reprises durant leur préparation au Mondial. «Techniquement et tactiquement, je peux vous assurer que nous sommes fin prêts pour le Mondial. Maintenant, c'est sur l'aspect psychologique que nous allons axer notre travail et cette visite arrive au bon moment pour motiver nos joueurs», a-t-il déclaré. Pour sa part, le capitaine du Sept algérien, Nour-Eddine Hellal, s'est dit «honoré» de cette visite du ministre qui vient «motiver et encourager» l'équipe. «Nous sommes déterminés à réussir notre participation au Mondial à domicile. Nous allons aborder la compétition match par match pour, dans un premier temps, assurer la qualification au 2e tour et ensuite essayer d'aller le plus loin possible lors des matchs à élimination directe. J'espère que le public de la salle Harcha sera au rendez-vous pour nous aider à représenter dignement les couleurs nationales», a souhaité Hellal. La sélection algérienne U21 devait affronter hier son homologue marocaine, à 20h45 à la salle Harcha-Hacène, pour le compte de la 1re journée (groupe D) du Championnat du monde de la catégorie qui se déroulera à Alger du 18 au 30 juillet.