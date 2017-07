Ressources en eau : Perspectives de coopération avec la Serbie

Le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a reçu à Alger l’ambassadeur de la République de Serbie, M. Aleksandar Jankovic, avec lequel il a évoqué les perspectives de coopération entre les deux pays, a indiqué le ministère dans un communiqué. Les deux parties ont, ainsi, eu l’occasion «d’évaluer l’état de la coopération économique bilatérale, ainsi que dans le domaine scientifique et technique qui pourraient être confortée par la création de sociétés mixtes algéro-serbes», a précisé la même source. Au cours de cet entretien, les deux parties ont également exprimé leur volonté de promouvoir davantage la coopération entre les deux pays et de hisser leur partenariat économique au niveau des relations politiques et historiques qualifiées d’excellentes entre l’Algérie et la Serbie.