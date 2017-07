M. Guitouni rencontre l’ambassadeur de l’UE : Partenariat stratégique au menu

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a reçu, hier à Alger, l’ambassadeur de l’Union européenne en Algérie, John O’Rourke, avec lequel il a discuté des moyens du renforcement de la coopération énergétique, a indiqué le ministère dans un communiqué. Les deux parties ont évoqué la coopération et le Partenariat stratégique entre l’Algérie et l’Union européenne, notamment dans le domaine de l’énergie, et ont également discuté des perspectives d’accroissement des investissements. MM. Guitouni et O’Rourke se sont aussi entretenus sur la poursuite du dialogue visant à renforcer davantage l’attractivité du marché algérien, selon la même source. À ce propos, le ministre et l’ambassadeur européen ont abordé des sujets d’intérêt commun, plus particulièrement les hydrocarbures, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, l’intégration progressive des marchés de l’énergie, le transfert de technologie et le développement local.