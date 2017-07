M. Raouya reçoit l’ambassadeur d’Allemagne des relations excellentes

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu l'ambassadeur d'Allemagne à Alger, Michael Zenner, avec lequel il a évoqué les perspectives de coopération économique entre les deux pays, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette rencontre, M. Raouya a mis l’accent sur l’excellence des relations qui existent entre l’Algérie et l’Allemagne, tout en relevant la nécessité de les développer et de les renforcer davantage dans l’intérêt des deux pays, note le ministère. Le ministre a également présenté à l'ambassadeur allemand les grandes lignes du plan d’action du gouvernement qui s’articule, notamment autour du renforcement de l'État de droit, la modernisation des finances publiques et du système bancaire, l'assainissement de la sphère économique, la promotion de l'investissement et la valorisation des richesses du pays. M. Raouya a aussi mis en avant les possibilités existantes pour la diversification de l’économie nationale par un renforcement des relations bilatérales, en insistant sur la sous-traitance et le partenariat, notamment dans le domaine de l’automobile et de l’énergie solaire, ce qui offre de grandes perspectives de développement pour les PME/PMI.