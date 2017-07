M. Abdelghani Zaâlane s’entretient avec les ambassadeurs des états-Unis, de Croatie et d’Azerbaïdjan : Prospecter les opportunités de coopération

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a reçu l’ex-ambassadrice des États-Unis, Joan Polaschik, l'ambassadeur de Croatie, Marin Andrijasevic, et l'ambassadeur d'Azerbaïdjan, Maher Aliif, a indiqué un communiqué du ministère. La visite de Mme Joan Polaschik, qui achève sa mission en Algérie, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux pays dans le domaine des travaux publics et des transports. La rencontre a permis aux deux parties d'évoquer les principaux éléments de la coopération et du partenariat entre l'Algérie et les États-Unis, ainsi que les voies et moyens de les renforcer, ajoutant que plusieurs points d'intérêt commun liés au domaine du transport aérien ont été passés en revue, lors de cette rencontre. L'occasion a été, pour les deux parties, de saluer le niveau excellent des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine des travaux publics et du transport. Par ailleurs, le ministre des Travaux publics et des Transports a reçu l'ambassadeur de Croatie, Marin Andrijasevic, et l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan, Maher Aliif, et ce dans le cadre du renforcement et de la promotion de la coopération et du partenariat entre ces deux pays et l'Algérie, dans le domaine des travaux publics et des transports. Lors de ces deux rencontres, M. Zaâlane a passé en revue les voies et moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre l'Algérie et ces deux pays, outre l'examen des points d'intérêt commun, liés en particulier au domaine des travaux publics et des transports. L'accent a été mis, en cette occasion, sur la nécessité de la poursuite des efforts pour réaliser les perspectives futures bénéfiques pour les deux parties.