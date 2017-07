La ministre angolaise de la culture à Alger : Des relations d’amitié historiques

La ministre angolaise de la Culture, Carolina Cerqueira, a entamé hier une visite de travail de quatre jours en Algérie, au cours de laquelle elle s'entretiendra avec des responsables de l'État et se rendra dans des sites relevant du secteur de la Culture au niveau de plusieurs wilayas, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture. Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a reçu Mme Cerqueira, avec laquelle il s'est entretenu «des moyens de promotion de la coopération culturelle entre les deux pays, en particulier dans les domaines du cinéma, de la littérature, de la musique, du théâtre et du patrimoine», a précisé la même source. La ministre angolaise de la Culture a salué, dans une allocution, les relations «d'amitié historiques» entre son pays et l'Algérie, rappelant le «soutien important» apporté par l'Algérie au mouvement de libération angolais contre le colonisateur portugais (1961-1975).