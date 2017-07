Objectifs du développement durable : Une délégation du Conseil de la nation à Amman

Le Conseil de la nation prendra part, du 18 au 20 juillet à Amman, au forum régional sur le renforcement des capacités de suivi du développement durable et à la réunion des parlementaires arabes et asiatiques sur la population et le développement, a indiqué hier le Conseil de la nation dans un communiqué. Le membre du Conseil de la nation, Abdelouahab Benzaïm, prendra part, aujourd’hui et demain, au forum régional sur le renforcement des capacités de suivi du développement durable, organisé par le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), en collaboration avec son bureau régional pour les États arabes et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Ce forum vise à «passer en revue les conclusions de la conférence internationale sur la population et le développement dans les pays arabes (Déclaration du Caire 2013), et renforcer les objectifs prioritaires du développement durable, y compris les indicateurs définis par la conférence internationale en les adaptant à l'échelle national». Il vise également à «étudier les dispositions et outils institutionnels, pour réaliser les objectifs du développement durable définis, lors de la conférence internationale sur la population et le développement, et s'entendre sur un agenda et un plan d'action».