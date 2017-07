Pour les deux années 2015 et 2016 : 507 terroristes neutralisés par l’ANP

Les actions de lutte menées de manière ininterrompue par les forces de l’ANP contre le terrorisme se sont traduites par la neutralisation de 507 terroristes durant les deux années 2015 et 2016.

Ces statistiques ont été révélées dans le dernier numéro de la revue El Djeich de l’ANP. «Le dernier bilan opérationnel enregistré pour les deux années 2015 et 2016 souligne la neutralisation (entre captures et éliminations) de 507 terroristes par nos forces de sécurité, parmi eux des chefs terroristes, ainsi que la récupération de quantités importantes d’armes et de munitions, dont la plus grande partie, lors d’opérations de sécurisation des frontières», est -il indiqué dans le chapitre consacré à la lutte antiterroriste.

Dans ce même chapitre intitulé «La lutte contre le terrorisme, une stratégie efficace», il est précisé en outre que «ces dernières années, les détachements spécialisés dans la lutte contre le terrorisme ont enregistré des avancées considérables dans leur combat contre les derniers résidus du terrorisme».

Ces avancées ont été couronnées, ajoute-t-on, «par des résultats qualitatifs obtenus chaque jour sur le terrain, en ce sens qu’un nombre important de terroristes a été éliminé, grâce au resserrement de l’étau sur les derniers refuges, à travers de vastes opérations de ratissage».

À titre illustratif, il est rappelé que «pour la seule journée du 19 mai 2015, 22 terroristes ont été neutralisés non loin de Ferkioua, à Bouira». Ce chiffre a augmenté le lendemain, avec l’élimination de trois autres terroristes, en plus de la récupération de quantités importantes d’armes, de munitions et de matériel.

Il est également rappelé dans ce même chapitre qu’a compter de l’année 2011, la conduite des opérations conjointes de lutte contre le terrorisme et la subversion ont été confiées au Commandement militaire «regroupant entre autres les éléments de l’ANP, de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales».

Le Commandement en question «devait assurer la surveillance opérationnelle, à travers la coordination de l’exécution et de l’utilisation des forces et des moyens en charge de la lutte antiterroriste, de donner l’ordre de mouvement des unités et services de sécurité, ainsi que du choix des moyens et du mode opératoire destiné à la gestion des opérations d’intervention».

Au volet renseignement, «les stratégies de lutte ont reposé sur l’exactitude du renseignement et la rapidité de sa collecte», est-il souligné par ailleurs dans le dernier numéro de la revue El Djeich. «Il s’est avéré que cette opération a été décisive dans le combat mené contre le terrorisme», appuie-t-on.

L’efficacité des organes chargés de la collecte des informations reposait grandement sur la coordination permanente entre les différents organes de sécurité. De même, la stratégie actuelle de lutte antiterroriste s’appuie sur la diffusion immédiate de l’information sécuritaire et de son exploitation, permettant ainsi le déploiement rapide des forces dans les zones d’opération ciblées.



L’experience algérienne sollicitée



«L’Algérie s’est distinguée par son approche en matière de lutte contre le terrorisme qui est la résultante de son expérience amère avec ce fléau qu’elle a affronté toute seule, en adoptant une stratégie étudiée, couronnée de succès, au point de s’imposer comme référence tant l’expertise de l’Algérie dans ce domaine est aujourd’hui sollicitée aux niveaux régional et international», souligne par ailleurs le dernier numéro de la revue El Djeich de l’ANP.

«Dans son combat contre la menace terroriste, l’ANP a fait face à un des plus grands défis qu’elle a eu à relever depuis l’indépendance, en demeurant, avec le concours des forces vives de la nation, fidèle au serment fait aux chouhada, de préserver l’État et ses institutions qui étaient au bord de l’effondrement», indique-t-on.

Karim Aoudia