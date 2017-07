Bordj Bou-Arréridj : Des piscines artificielles pour suppléer au manque

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj ne compte que quelques piscines. Eparpillés à travers deux ou trois communes de la wilaya, elles sont très loin de faire face à la demande qui se développe particulièrement en été. En effet beaucoup de jeunes et moins jeunes qui n’ont pas la possibilité de se rendre au bord de la mer cherchent des moyens pour se rafraîchir. Malheureusement, ils recourent parfois à des moyens inadaptés et surtout dangereux, comme les barrages, les oueds et même les points d’eau de certaines entreprises. Pour éviter ce risque et suppléer au manque de bassins, la direction de l’Office des établissements de jeunes a eu l’idée d’installer des piscines artificielles dans plusieurs points fréquentés par les membres de cette catégorie.

La direction, qui a lancé une opération test au chef-lieu de la wilaya qui ne dispose que de deux piscines, veut étendre cette opération aux autres communes dans un proche avenir. Rappelons que les piscines artificielles ont été installées au niveau de trois structures de la jeunesse que sont le centre de loisirs scientifiques Benhalla-Ali, la maison de jeunes Khelifi-Tahar, le complexe de proximité de la cité des 1.008 logts, ainsi que sur la place publique la Citadelle, au centre-ville.

Ce qui devra atténuer un tant soit peu la demande en attendant la livraison des piscines, au nombre de 6, en cours de réalisation, d’inscription ou de réhabilitation, selon le wali de Bordj Bou-Arréridj.

F. D.