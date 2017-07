Accès aux piscines : Les Directeurs de Wilaya tenus d'assurer la gratuité

Les Directeurs de wilaya ont été instruits, par une disposition du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), afin d'assurer la gratuité de l'accès aux piscines lors de la période estivale, a indiqué, hier, un communiqué du MJS. «Cette disposition s'ajoute à celle concernant l'adaptation des horaires d'ouverture des Etablissements de jeunes et sportives aux horaires adéquats et privilégiées par les jeunes», ajoute la même source.

Au chapitre animation, le premier responsable du secteur, El Hadi Ould Ali a donné, également, instruction aux directeurs de wilaya à l'effet d'«assurer une animation permanente et de diversifier et développer, dans l'ensemble des wilayas, le programme mobilité des jeunes dans le cadre des conventions d'échanges interwilaya, notamment, en direction des villes côtières», souligne le communiqué du MJS.

Concernant le programme en matière de pris en charge de 30.000 enfants des wilayas du Sud et des Hauts Plateaux en centres de vacances et de loisirs sur le littoral, le ministère a fait rappeler que la deuxième session est ouverte depuis samedi, pour une durée de 15 jours, conformément au programme établi. «Cette saison a été caractérisée par l'apport des fédérations nationales sportives qui, à travers l'animation sportive, ont initié les enfants à la pratique sportive», conclut le MJS. (APS)