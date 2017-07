Commandement des Forces navales : Visite au profit des enfants de l’association « El Moustakbal »

Une visite aux sites archéologiques se trouvant au niveau du siège du Commandement des Forces navales «Chahid Souidani Boudjemaa» à l’Amirauté, a été organisée au profit des enfants de l’association « El Moustakbal » de l’autisme et des maladies rares, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. «En application des orientations et des instructions du Haut Commandement de l’Armée nationale populaire, et dans l’objectif de concrétiser la politique de communication, visant la consolidation du lien « Armée-Nation », le Commandement des Forces navales a organisé, le 17 juillet 2017 au profit d’un groupe d’enfants de l’association El Moustakbal de l’autisme et des maladies rares, une visite aux sites archéologiques se trouvant au niveau du siège du Commandement des Forces navales ‘‘Chahid Souidani Boudjemaa’’ à l’Amirauté, suivie par une sortie en mer dans la baie d’Alger à bord du remorqueur de haute mer «El Moundjid-701», précise le communiqué.

Cette visite «a permis de doter

ces enfants de nouvelles connaissances relatives à la vie

en mer et de leur faire vivre une nouvelle et inédite expérience.