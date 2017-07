Constantine : Plusieurs piscines mises à la disposition des jeunes depuis le début de l'été

Plusieurs bassins de baignade et piscines hors sol sont opérationnels à travers les douze communes de Constantine, depuis le début de la saison estivale a affirmé hier, à l’APS, le directeur de la jeunesse et des sports (DJS) par intérim, Abdelhamid Houam.

La même source, précisant qu'«une nette amélioration» dans la disponibilité des lieux de baignade marque, cette année l’été dans la ville des Ponts, a détaillé que les deux piscines, du complexe mythique de Sidi M’cid, appelées communément «Primo» et «la Petite», de 18 et 33 m sont ouvertes au public et fonctionnent «à plein régime» alors que le bassin olympique du même complexe est en cours de réhabilitation.

Il a également précisé que le complexe de Sidi M’cid accueille quotidiennement, de 8 heures à 20 heures, des centaines d’amateurs de la trompette, indiquant que les travaux de réhabilitation de l’auberge et du restaurant du même complexe sont achevés à 75%. M. Houam a également souligné que les piscines de l’Institut technique des sports (ITS), celle du complexe sportif de proximité, Chahid Hamlaoui ainsi que celle de commune d’Ain Abid sont également ouvertes au public, ajoutant que le secteur de la jeunesse et des sports a mobilisé cette saison plusieurs piscines hors sol démontables à travers les douze communes de la wilaya pour mieux répondre aux besoins des enfants, des jeunes et des familles en matière de loisirs et de distraction. La piscine de l’Institut technique des sports (ITS), opérationnelle depuis février dernier, accueille, en plus des compétiteurs, le public «Plan bleu», a-t-on encore noté. S’agissant de la piscine du complexe sportif de proximité (CSP) du Chahid Hamlaoui, consacrée d’habitude aux compétitions professionnelles, reçoit, cet été, les apprentis nageurs, désireux de s’inscrire dans des programmes de formation et d'apprentissage de la natation, a-t-on souligné. Le DJS par intérim a, par ailleurs, indiqué que quinze piscines hors sol démontables de 10 m de long et de 1,30 m de profondeur ont été installées à travers les communes de la wilaya de Constantine notamment celles isolées et démunies de pareils espaces aquatiques.

Dans les détails, le même responsable a indiqué que trois piscines hors sol ont été installées dans les maisons de jeunes des unités de voisinage (UV) 1,7 et 13 à Ali Mendjeli (commune d'El Khroub). Il a également ajouté que ces nouveaux espaces aquatiques ont été installés aux méga-cités Boumerzoug et El Guemmas, au chef-lieu de wilaya et dans les communes d’Ain S’mara, Beni Hamidane, et Messaoud Boudjerriou notamment.