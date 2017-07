Mme Eddalia reçoit la représentante du FNUAP et l’ambassadrice du Canada : favoriser l’échange d’expériences

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a reçu la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) en Algérie, Mariam Khan, et l’ambassadrice du Canada en Algérie, Isabelle Roy, avec lesquelles elle a examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale. Mme Eddalia et la représentante du FNUAP en Algérie ont fait part de leur «volonté d’encourager l’échange d’expériences, notamment dans le domaine de la formation et de la prise en charge des personnes handicapées». Mme Eddalia et l’ambassadrice du Canada en Algérie ont souligné leur disponibilité à «développer la coopération bilatérale et à favoriser l’échange d’expériences, notamment en matière de prise en charge des handicapés et des personnes âgées». Mme Roy, qui rendait à Mme Eddalia une visite d’adieu au terme de sa mission en Algérie, a salué «les efforts déployés par l’Algérie dans le domaine de la promotion et de la protection de la femme».