Sortie de la 2e promotion des agents de police : Assurer des prestations sécuritaires de qualité

Le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a présidé, hier, à l’Ecole de police, Dar El Beida (Alger), la cérémonie de sortie de la 2e promotion des agents de police, baptisée du nom du martyr du devoir national, l’inspecteur de police, Mechibech Noureddine, assassiné en juin 1993 par des mains terroristes. Outre le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, la cérémonie s’est déroulée en présence du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, ainsi que des représentants des députés, des cadres de différents secteurs, d’associations de la société civile.

Cette deuxième promotion est composée de 419 diplômés, 335 hommes et 84 femmes. Ils ont reçu une formation « fondamentale intensifiée » durant leur cursus de formation, qui a porté sur les connaissances techniques, en plus de session pratiques et de programmes de qualification devant renforcer le potentiel des lauréats lors de l’accomplissement de leur mission.

Dans son allocution, le directeur de l’école, Rachid Boualem Ellah, a, à cette occasion, présenté un exposé sur la formation théorique et pratique dont ont bénéficié les élèves de la promotion dans le cadre du nouveau système de formation introduit par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Il a précisé que ce nouveau système « repose sur la formation spécialisée et qualifiante qui accorde un intérêt particulier à l’élément humain, la modernisation des programmes de formation et l’enseignement des principes des droits de l’homme en

vue d’assurer des prestations sécuritaires de qualité au service des citoyens et de leurs biens ».

Il a toutefois, salué l’« intérêt accordé » par le premier responsable des services de sûreté nationale, aux services de la police à travers son « soutien matériel et moral » afin de la « hisser au rang » des polices développées, soulignant par la même occasion les efforts du général major Abdelghani Hamel, visant à améliorer les conditions socioprofessionnelles des assimilés de la sûreté nationale et à développer le système de formation.

Il a appelé, également, les élèves à veiller à l’application scrupuleuse de la loi, au respect des droits de l’homme et à assurer la sécurité du citoyen et de ses biens.

D’autre part, la cérémonie a débuté par l’inspection des deux promotions par le directeur général de la Sûreté nationale, la remise des grades et diplômes aux lauréats et enfin la passation de l’emblème national entre les promotions, sortante et rentrante, et la prestation de serment.

Les élèves de la promotion ont exécuté des exercices d’autodéfense et d’intervention pour protéger les citoyens de différents types de dangers, outre des simulations d’intervention de la police pour l’arrestation de voleurs ou criminels et des techniques d’autodéfense.

Par ailleurs, le général major Abdelghani Hamel a affirmé lors de son intervention d’orientation, que le citoyen « est partenaire à part entière dans l’équation sécuritaire », appelant les diplômés à « être les meilleurs ambassadeurs de l’institution de la sûreté nationale ».

M. Joan Polaschik salue le professionnalisme de la police algérienne

L’ambassadrice des Etats-Unis à Alger, Joan Polaschik, a salué le professionnalisme de la Police algérienne et son rôle pionnier dans le renforcement de la coopération policière, a indiqué, hier, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Lors de l’audience que lui a accordée le Directeur général de la sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, Mme Polaschik a salué « le professionnalisme de la Police algérienne et son rôle pionnier dans le renforcement de la coopération policière sur les plans régional et international.»