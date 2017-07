DGSN : Création d’un bureau des droits de l’homme

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a annoncé, hier, la création d’un nouveau bureau au sein de la Direction générale de la Sûreté nationale, pour la prise en charge des droits de l’homme, qui sera opérationnel à partir du 22 juillet, coïncidant avec la célébration de la fête nationale de la police.

De ce fait, Abdelghani Hamel a précisé, que l’objectif principal de la création de ce bureau est « de rapprocher et humaniser le policier au sein de la société pour mieux préserver sa dignité et protéger ses droits dans un cadre loyal qui se base sur l’application des lois de la République et le respect des principes des droits de l’homme », a-t-il indiqué, lors de l’inauguration des deux sièges de la direction de sûreté publique à Bab Ezzouar et l’inspection générale de la sûreté nationale de Oued Smar.

Il a insisté sur l’importance de la création du siège de la sécurité nationale, relevant qu’elle s’occupe de 70% des activités de la police nationale, en citant à titre d’exemple, la sécurité routière, la sécurité urbaine, la sécurité des personnes et leurs biens, ainsi que la sécurité du pays.

En outre, et par la même occasion, le directeur général de la Sûreté nationale a exhorté les services concernés pour procéder à la mise en place d’un groupe de travail conçu de cadres de la police nationale et spécialistes dans les droits de l’homme pour prendre en charge le fonctionnement de ce bureau.



Amélioration dans la protection sécuritaire



Par ailleurs et sur le registre qui concerne la sécurité nationale, il a relevé que « la protection sécuritaire dans notre pays a connu une nette amélioration ces dernière années », poursuivant que « le secteur poursuivra son travail et ses efforts pour atteindre les normes internationales dans ce sens ». Il a indiqué dans ce sillage que « chaque policier présente une couverture sécuritaire pour 250 citoyens jusqu’à l’heure actuelle ».

Abdelghani Hamel a insisté sur le fait, qu’il est « indispensable » de poursuivre les efforts pour mettre à la disposition des travailleurs de la police nationale, toutes les conditions nécessaires (professionnels, sociales) à l’échelle nationale, ce qui contribue à leur faciliter la tâche leur permettant de travailler dans de bonnes conditions, tout en insistant sur l’importance « d’améliorer la qualité de la formation pour atteindre le professionnalisme et la modernisation des services de la sécurité nationale ».



Afripol, organe de coordination entre les polices africaines



Concernant le rôle d’Afripol, le général major de la Sûreté nationale, a rappelé, qu’il s’agit de faciliter l’échange de renseignements entre polices nationales en matière de stupéfiants, de terrorisme, de criminalité internationale et autre contrebande, tout en mettant l’accent sur « la nécessité et l’importance » de la création de cette organe africain, qui s’occupe de sa gestion actuellement, dans le but de renforcer, multiplier et cordonner le travail avec les pays africains en termes de renforcement de la sécurité, d’échange d’informations et d’expériences. Il a entre autres, indiqué qu’Afripol travaille en collaboration avec Interpol pour la lutte contre les différentes formes de criminalité, soulignant que dans un proche avenir, il y aura création d’un bureau régional africain, relevant de l’Afripol, ce qui permettra d’aboutir à une « meilleure coordination de toutes les parties existantes sur le continent africain ».

Il a ajouté que cet instrument, plus que nécessaire, est indispensable face aux menaces qui pèsent sur le continent africain, menaces liées au développement du phénomène de la contrebande et du crime organisé transnational.

Le contrôleur de police, Aïssa Naïli, directeur de la Sécurité publique, a mis en avant, pour sa part, le rôle qui incombe à sa direction dans la protection du pays et des citoyens, ajoutant que la « direction efficace dans ce domaine est forte sans violence et flexible sans pour autant être faible ».

Le même responsable a ajouté que la police algérienne a connu « un saut qualitatif marqué par un professionnalisme dans l’accomplissement des missions et ce, grâce au soutien des équipes de la sécurité publique, la création des brigades d’intervention rapide (BRI) et la poursuite des mesures au niveau des brigades d’investigation et du groupement des opérations spéciales de la police (GOSP), lesquels disposent de spécialisations qualitatives leur permettant une meilleure coordination face aux exigences sécuritaires, notamment en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ».

Kafia Ait Allouache