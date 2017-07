Eclairage : L’Etat solidaire

Encore un geste mémorable de la part du chef de l’Etat, parfaitement à la hauteur des attentes de la population. Il est question ici des citoyens victimes des incendies enregistrés la semaine dernière dans 17 wilayas du pays. Ces derniers se souviendront sans doute longtemps de cette mesure salutaire d’indemnisation par l’Etat de toutes les pertes occasionnées par les feux de forêts, décidée en leur faveur par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Cette décision du chef de l’Etat a été annoncée hier par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales à partir de Tizi-Ouzou, où M. Bedoui s’est enquis des dégâts occasionnés par les incendies dont le nombre de foyers dépasse la centaine, selon le bilan de la direction locale de la conservation des forêts. Le ministre, qui s’est rendu au chevet des victimes, ceux du village d’Ath Yahia Moussa de la commune d’Ath Rahmoune, a tenu à indiquer qu’il a été chargé par le président de la République de rassurer les victimes, que « toutes les pertes enregistrées dans les localités touchées par les feux de forêts dont des habitations, arbres fruitiers, cheptels et ruchers, seront indemnisés». Dans la même commune d’Ath Rahmoune, le ministre a également tenu à présenter les condoléances du gouvernement à la famille de Kerouane Rabah, mort brûlé la semaine passée à la suite des incendies qui se sont déclarés dans son village natal. Ordonnée par le président de la République, la décision d’indemnisation de l’ensemble des dégâts provoqués par les incendies à l’échelle nationale atteste, une fois de plus, des hautes valeurs d’altruisme, de dévouement et de solidarité avec son peuple qui ont toujours caractérisé la personnalité du chef de l’Etat. Sa décision qui conforte aussi son attachement aux vertus de la paix et de la Réconciliation nationale vient à point nommé pour soulager les populations, celles des villages de Tizi-Ouzou y compris, accablées face à l’ampleur des pertes difficilement surmontables, provoquées par les feux de forêt. M. Abdelaziz Bouteflika s’est ainsi montré très attentif face à la détresse de ces derniers et a agi en conséquence, c’est-à-dire en sa qualité de chef de l’Etat pour qui le bien-être du peuple a valeur de principe cardinal dans son action. Le Premier magistrat vient d’apporter en outre un démenti cinglant à toutes ces voix cyniques qui se sont courbé l’échine en s’embrouillant dans des scénarios impossibles pour faire accroire à une prétendue absence de l’Etat face à ce phénomène, somme toute naturel, des incendies.

Ces mêmes voix seraient assurément plus utiles si elles avaient déployé leurs énergies pour rappeler aux uns et aux autres que, face à ce fléau, la prévention, y compris par le biais d’actions de préservation de l’environnement, est la meilleure devise pour se prémunir du danger des flammes. Quant au président de la République, sa manière de répondre présent et de faire valoir l’esprit d’un Etat très soucieux des préoccupations des populations n’a jamais dérogé à la règle. Les exemples certifiant de cette vérité ne sont que nombreux. Les derniers en date évoquent la décision du chef de l’Etat d’organiser une session spéciale du baccalauréat en faveur des candidats exclus pour cause de retard, ainsi que son instruction portant réservation d’un quota spécial en faveur des hadjis âgés de plus de 70 ans et qui ont échoué 10 fois de suite au tirage au sort.

Karim Aoudia