Annaba : Le nouveau wali prend ses fonctions

Le nouveau wali d’Annaba, M. Salamani Mohamed, a pris officiellement hier ses fonctions à la tête de cette wilaya. La passation de consignes avec son prédécesseur le wali par intérim et secrétaire général de la wilaya, M. Toufik Mezhoud, nommé secrétaire général de la wilaya de Bejaia, a eu lieu en présence des directeurs de l’exécutif de wilaya, des autorités civiles et militaires, des élus et de représentants de la société civile. Intervenant à l’occasion, M. Salamani Mohamed a rendu d’abord un hommage à l’ex-wali de Annaba, M. Youcef Cherfa, nommé ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, pour les efforts qu’il a accomplis à la tête de la wilaya de Annaba, souhaitant qu’il soit avec nous dans l’achèvement de la nouvelle ville de Draa Errich. Il s’est dit disposé à fournir l’effort nécessaire au service du développement de la wilaya dans tous les domaines. Il s’est engagé à travailler avec toutes les composantes de la wilaya pour imprégner un nouveau souffle au développement local.

B. G.