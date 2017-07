M. Mustapha Lahbiri : « 70.000 personnes formées au “geste qui sauve’’»

70.000 personnes ont bénéficié de la formation de secourisme «geste qui sauve» initiée et dispensée par la Direction générale de la protection civile par le biais des ses directions de wilayas à travers le pays, a fait savoir hier le directeur général de cette institution, Mustapha Lahbiri, en marge de la conférence de presse qu’a animée le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, à la fin de sa visite dans deux villages de la commune d’Ait Yahia Moussa qui a été fortement touchée par les derniers incendies. Le premier responsable de la protection civile, qui a salué la mobilisation de tous les soldats du feu et la précieuse mobilisation populaire contre les gigantesques incendies qui se sont déclarés dans plusieurs localités de la wilaya de Tizi-Ouzou, a insisté sur l’urgence de l’ouverture de nouvelles pistes et la réhabilitation de celles existantes pour faciliter l’intervention des agents de la protection civile et forestiers lors de la déclaration des incendies.

Le premier soldat du feu national avait, faut-il le rappeler, effectué dimanche dernier une visite éclair dans les localités touchées par les feux, durant laquelle il avait constaté de visu les dégâts importants enregistrés par le patrimoine forestier local.

Bel. Adrar