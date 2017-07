L’ANP prête main-forte à la protection civile

Sévissant depuis plusieurs jours maintenant, les feux de forêts, aidés par une forte canicule, ont causé de gros dégâts à notre patrimoine forestier et pis, on enregistre même des pertes humaines, avec le décès d’une personne à Tizi-Ouzou, en sus de six autres qui ont été incommodées par la fumée. Une situation dramatique qui a nécessité l’intervention des forces de l’Armée nationale populaire, comme révélé par un communiqué de presse du ministère de la Défense nationale. Des détachements de l’ANP ont, en effet, prêté main-forte aux éléments de la protection civile et ceux de la Direction générale des forêts suite à ces incendies qui se sont déclarés dans différentes régions du pays.

Le MDN a indiqué que l’Armée a concentré ses interventions dans certaines des wilayas les plus touchées, à l’image donc de Tizi-Ouzou, Blida, Médéa, Tlemcen, Relizane et Jijel, en contribuant à évacuer les habitants des zones touchées par les flammes mais aussi en prodiguant les premiers soins. En l’espace de deux jours, soit du 13 au 15 juillet, bilan arrêté à 8H00, les éléments de la protection civile ont procédé à l’extinction de 127 incendies qui ont détruit 1.400 hectares dont 97 feux de forêts qui ont ravagé plus de 1.082 hectares. 267 ha de maquis, 49 ha de blé, 8,494 bottes de foin, 1.633 arbres fruitiers sont également partis en fumée. L’ampleur des dégâts causés par les feux de forêts demeure donc considérable. En une semaine, en effet, du 6 au 12 juillet, la Direction générale des forêts (DGF) a enregistré quelque 320 foyers qui ont parcouru une surface totale de 1.500 hectares dont 372 ha de forêts, 594 ha de maquis et 535 ha de broussaille, soit une moyenne de 46 incendies et 470 ha détruits par jour. Depuis le 1er juin jusqu’au 15 juillet, la DGF a déploré 550 foyers d’incendie signalés à travers toutes les wilayas du pays et ayant ravagé une superficie de plus de 2.580 hectares. Les wilayas de Bejaia, Tizi-Ouzou, Sétif, Médéa, Skikda, Ain Defla, Saida, Jijel et Sidi Bel Abbes sont les plus touchées. Cependant, c’est sans doute ce mois de juillet, plus particulièrement cette dernière semaine, qui a été le plus dévastateur. A titre d’exemple, en quelques heures seulement, la commune d’Ait Yahia Moussa (Tizi-Ouzou) a perdu pas moins de 480 arbres fruitiers et 110 ruchers, détruits par 43 incendies. Et tandis que certains imputent ces incendies à la canicule qui sévit ces jours-ci dans le pays, les pouvoirs publics appellent toujours les citoyens à faire preuve de vigilance et de conscience lorsqu’on se retrouve dans les forêts et les bois, à travers certains gestes, comme éviter le jet de mégots, et de faire attention lors de l’organisation de barbecues, ces derniers, en étant mal éteints, contribuent grandement à la déclaration des feux de forêts.

Il est à souligner que le dispositif de lutte contre les feux de forêts de la protection civile comprend 22 colonnes mobiles et 490 unités d’intervention réparties au niveau des wilayas classées à risque élevé.

En 2016, les unités de la PC ont eu à intervenir pour l’extinction de 13.480 incendies qui ont causé des dégâts évalués à 6.792,6 hectares de forêt, 4.513,2 hectares de maquis, 5.903 ha de broussaille, 4.409,7 hectares de récolte, 19.302 palmiers et 96.740 arbres fruitiers. L’été risque d’être encore chaud lorsqu’on sait qu’on est en pleine période des grandes chaleurs.

S.A.M.