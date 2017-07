Le Président Bouteflika, suite aux incendies dans 17 wilayas : Indemnisation de toutes les victimes

Un programme spécial de plantation et de régénération d’arbres fruitiers, notamment d’oliviers, espèce la plus touchée par les incendies, sera inscrit au profit des régions concernées.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nourredine Bedoui, a annoncé hier à Tizi-Ouzou l’indemnisation et la compensation de toutes les victimes des incendies qui se sont déclarés récemment à travers dix-sept wilayas, conformément aux «instruction fermes » de Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Le ministre, qui s’est rendu dans deux villages de la commune d’Ait Yahia Moussa, à savoir Ait Rahmoune et Ait Ouacif, pour constater les dégâts engendrés par les incendies qui se sont déclarés au courant de la semaine écoulée, a indiqué devant les citoyens de ces deux villages sinistrés qu’il est chargé par le Président de la République de les rassurer quant à la prise en charge par l’Etat de tous les dégâts occasionnés par ces incendies. « Toutes les victimes de ce sinistre seront compensées et indemnisées, conformément aux instructions fermes du Président de la République », a-t-il insisté devant les citoyens de ces deux villages de la commune d’Ait Yahia Moussa qui ont exprimé leur inquiétude quant à la destruction de leurs oliviers, anciennes maisons, bétails, ruches et autres biens. Dans une conférence de presse animée à la fin de sa visite dans cette commune dont 50% de la superficie a été parcourue par les incendies, le représentant du gouvernement a fait savoir que le Fonds des calamités naturelles (FCL) sera mobilisé pour prendre en charge l’ensemble des dégâts enregistrés et recensés à travers les 17 wilayas du pays touchées par les incendies. Le recensement de ces dégâts est en cours d’élaboration par des commissions installées à cet effet à travers les 17 wilayas concernées, a-t-il expliqué, en exhortant les responsables locaux de la protection civile et la conservation des forêts à être efficaces et à écouter avec responsabilité les requêtes des citoyens. Informé du manque de moyens aussi bien humains que matériels dont souffrent la protection civile et la conservation des forêts, notamment durant des situations exceptionnelles comme celle que venait de connaître la wilaya de Tizi-Ouzou, Nourredine Bedoui, a promis de renforcer les wilayas montagneuses en tous moyens nécessaires à la prise en charge de ce genre de situation exceptionnelle qui nécessite une mobilisation aussi exceptionnelle.

Dans ce cadre, le ministre a fait part de la mobilisation de la Caisse nationale de solidarité des collectivités locales (CNSCL) pour la prise en charge des actions urgentes, notamment l’inscription d’un programme spécial d’ouverture de nouvelles pistes et la réhabilitation des anciennes pistes, aussi bien à Tizi-Ouzou qu’à travers toutes les autres wilayas touchées par les incendies et ce, pour faciliter l’intervention des agents de la protection civile pendant les catastrophes et aussi leur utilisation par les habitants des villages reculés, et l’inscription d’un programme d’acquisition de deux nouvelles colonnes mobiles au profit des 17 wilayas. Dans sa conférence de presse, le ministre a tenu à rendre un vibrant hommage à la population de la wilaya de Tizi-Ouzou qui s’est mobilisée au côté des sapeurs pompiers, des agents de la conservation des forêts, des services de sécurité et l’ANP, pour lutter contre ces incendies exceptionnels, de l’avis même des villageois.

Il a aussi rendu un hommage appuyé à tous les soldats du feu et au corps de sécurité pour leur mobilisation au front avec courage et abnégation. La mobilisation de tout le monde, citoyens et corps de sécurité, au côté des soldats du feu, a réussi à sauver des vies humaines et des biens, a-t-il tenu encore une fois à le souligner. Lors de sa visite dans la commune d’Ait Yahia Moussa, commune la plus touchée par les incendies, Nourredine Bedoui s’est rendu au domicile de Kerouane Rabah, 64 ans, décédé alors qu’il luttait avec des concitoyens contre le feu, où il a présenté les condoléances du gouvernement à la famille du défunt.

Il s’est aussi enquis des dégâts causés par les incendies qui étaient d’une intensité exceptionnelle, non sans écouter avec patience et responsabilité les requêtes des villageois qui se sont plaints de plusieurs manques, notamment la pénurie d’eau potable, la vétusté des routes, le gaz naturel… Concernant ces besoins exprimés par la population des deux villages visités, le ministre a instruit le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, d’élaborer dans les meilleurs délais des fiches techniques pour la prise en charge de ces doléances.

La wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré durant la première quinzaine du mois de juillet courant pas moins de 419 incendies, dont 101 qualifiés d’importants, ayant parcouru près de 2.120 hectares et détruit pas moins de 50.147 arbres fruitiers, principalement des oliviers et des figuiers.

