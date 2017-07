L’institution militaire recrute des personnels civils et assimilés : Concours ouvert

Le ministère de la Défense nationale a annoncé l’ouverture d’un concours important pour le recrutement des personnels civils et assimilés dans plusieurs spécialités, et ce à travers plusieurs unités et structures militaires réparties à travers le pays. Les lauréats des concours, qui rejoindront l’institution militaire, vont bénéficier d’un salaire selon la grille des salaires appliquée, un travail de 5 jours par semaine, avec la possibilité de bénéficier des cycles de formation.

L’institution militaire a, faut-il le préciser, ouvert le concours de recrutement aux jeunes détenteurs de diplôme dans les spécialités suivantes : ingénieur d’État ou mastère en informatique, prévention et sécurité industrielles, environnement, architecture, ingénieur en électricité et électronique, électricité technique et électronique, ainsi que climatisation, froid et travaux publics.

Les concours sont ouverts également pour les médecins généralistes, les détenteurs de licence en archives et documents financiers, fiscalité, comptabilité, psychologie du travail, commerce, gestion des ressources humaines et gestion et approvisionnement. Les détenteurs de diplôme de technicien supérieur peuvent eux aussi participer à ce concours, et ce dans les spécialités de gestion des travaux d’infrastructures, infirmerie, sécurité industrielle, et gestion des stocks.

L’institution militaire a donné la chance également aux diplômés des centres de formation professionnelle, notamment les détenteurs de diplôme d’aptitude professionnelle dans plusieurs spécialités, telles que soudure, électricité industrielle, travaux des infrastructures électrotechniques, électromécaniques, automatisme, ainsi que des secrétaires de stock, agents de gestion, de finances, imprimerie, et infirmerie, pour les recruter au niveau de ces structures. Ces derniers bénéficieront également de tous les droits et avantages définis pour le recrutement.

À propos des conditions de recrutement arrêtées par le ministère de la Défense, il s’agit en effet de la condition d’âge qui ne doit pas dépasser 40 ans et des diplômes de spécialités requises. Les personnes intéressées par ce concours peuvent envoyer leur CV et une copie du diplôme demandé au siège de l’entreprise de réalisation des systèmes de contrôle par vidéo. Aussi, faut-il le préciser, dans le cadre de la modernisation de l’administration militaire initiée par le Haut Commandement de l’ANP, il a été procédé à l’allègement de certains dossiers administratifs à constituer par les citoyens et citoyennes algériens, notamment le dossier préliminaire de candidature pour le recrutement qui doit contenir que les pièces suivantes : une fiche de renseignements type, une copie du titre ou du diplôme exigé, une copie de la carte d’identité et une photo d’identité.

Les candidats au recrutement doivent être en situation régulière vis-à-vis du Service national, lit-on sur le site du ministère de la Défense nationale.

Il y a lieu se souligner que comme chaque année, à la fin de l’année scolaire et de l’annonce des résultats d’examens de l’éducation nationale, l’ANP lance une vaste campagne de recrutement de personnels militaires, tels que les officiers, sous-officiers et hommes du rang, et cela dans ses diverses structures, que ce soit dans les Forces terrestres, Forces aériennes, Forces navales, Forces de défense aérienne du territoire, la Gendarmerie nationale, la Garde républicaine, les Directions et Services centraux du ministère de la Défense nationale. Néanmoins, l’ensemble de ces recrutements doivent passer impérativement par une formation et une durée d’instruction. Pour ce faire, l’ANP s’appuie sur un ensemble d’écoles et de centres d’instruction dispensant leurs enseignements aux différentes catégories de personnels et couvrant tous les niveaux jusqu’au cours supérieur de guerre. Ainsi, un nombre important de jeunes, se comptant par milliers, sont recrutés chaque année pour former l’élite de demain.

Depuis un certain nombre d’années, les pré-inscriptions se font sur les sites web dédiés à cet effet.

Salima E.