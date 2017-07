Rentrée scolaire : fixée au 6 septembre

Le ministère de l’Éducation nationale a révisé le calendrier pour la rentrée scolaire, pour l’année 2017-2018, initialement fixée pour le 3 septembre.

En effet, dans une instruction adressée à l’endroit de l’ensemble des directions de l’éducation, il est indiqué que la rentrée des élèves aura lieu le 6 septembre. Le corps enseignant reprendra son service le 4 septembre, et le personnel administratif le 30 août.

La rentrée scolaire 2017/2018 s’inscrit dans le cadre de la refonte pédagogique et de la régulation du processus continu de l’application de la réforme du système éducatif dans son ensemble. Elle se caractérise par la mise en œuvre de plusieurs actions en relation avec les objectifs du plan sectoriel du développement, dont la ligne directrice est d’atteindre une école de qualité. Ainsi, au-delà des actions habituelles relatives à toute reprise de la scolarité des élèves, l’année scolaire 2017/2018 se caractérise par la mise en œuvre de quatre programmes d’enseignement réécrits et de leurs documents d’accompagnement pour le second palier du cycle primaire (3e AP et 4e AP), ainsi que pour le second palier du cycle moyen (2e AM et 3e AM). Ces programmes représentent une continuité de ceux déjà appliqué dans le premier palier du cycle primaire et moyen en 2016/2017.

Parmi les autres actions prévues pour cette nouvelle rentrée, figure la mise à la disposition des élèves des nouveaux manuels scolaire, ainsi que des cahiers d’activités, avec des nouveautés, ainsi que des guides d’utilisation des manuels scolaires pour les enseignants. Il est prévu également de renforcer l’éducation de la citoyenneté, avec comme objectif l’école comme maillon d’apprentissage et de construction des identités personnelles et collectives.



Réorganisation des dispositifs pédagogiques par palier



La refonte pédagogique, qui est la pierre angulaire de la réforme du système éducatif, se propose d’actualiser les programmes scolaires et de moderniser les méthodes d’enseignement de manière régulière. Cela suppose une réorganisation des dispositifs pédagogiques non par année, mais par palier. Le deuxième palier visé par les programmes et manuels en 2017/2018 est un palier d’approfondissement des apprentissages fondamentaux. Ainsi, le second palier du cycle primaire vise l’approfondissement de la maîtrise de la langue arabe par l’expression orale la compréhension orale et écrite. Cet approfondissement concerne aussi les autres champs disciplinaires (éducation mathématique, scientifique, technique, islamique, civique et langues étrangère... ). Pour le second palier du cycle moyen qui se déroule durant les 2e et 3e années, est consacré au renforcement des compétences et à l’élévation du niveau de culture, scientifique et technologique des élèves.

La nouvelle vision de l’éducation nationale a permis de réactualiser les programmes d’enseignement apprentissage et les moyens didactiques, en y introduisant des pédagogies novatrices formatives et interactives. C’est ainsi que de nouveaux programmes et curricula réactualisés ont été appliqués dans les premiers paliers des cycles primaire et moyen, au cours de l’année scolaire 2016/2017. Pour la rentrée 2017/2018, il s’agit de redéployer l’offre pédagogique nationale et le pilotage institutionnel dans sept directions de travail, à savoir la refonte des programmes et curricula, les pratiques d’évaluation pédagogique des élèves, la mise en place d’une stratégie de remédiation pédagogique des apprentissages des élèves, la mise à la disposition des enseignants, inspecteurs et chefs d’établissements scolaires du cycle obligatoire, des moyens méthodologiques et pédagogiques d’accompagnement. Il est prévu également la mise en place de la numérisation du secteur, aussi bien administratif que pédagogique.



Poursuite du dialogue avec les partenaires sociaux



Pour atteindre les objectifs assignés à cette rentrée scolaire, le ministère de l’Éducation nationale compte énormément sur la préservation de la stabilité du secteur, et ce par la poursuite du dialogie constructif et la concertation permanente avec l’ensemble des partenaires sociaux, afin de résoudre les différents problèmes, essentiellement à l’échelon local. Ceci est devenu possible, grâce à l’adhésion des partenaires sociaux et des membres de la communauté éducative à la charte d’éthique du secteur de l’Éducation nationale.

Par ailleurs, la lutte contre la violence en milieu scolaire nécessite une prise en charge globale efficace et concrète. C’est la raison pour laquelle le ministère de l’Éducation nationale a mis en place une stratégie sectorielle pour la lutte et la prévention contre ce phénomène.

Cette stratégie sera traduite par des actions concrètes qui contribueront de manière efficace à l’éradication de la violence en milieu scolaire, avec la participation des secteurs concernés.

Le ministère relève toutefois des dysfonctionnements à combattre, tels que le taux d’échec et la déperdition scolaire, la faiblesse du rendement du système éducatif et les disparités inter et intrawilayas, la dévalorisation des options technologiques et professionnelles dans les systèmes de représentation des parents et des élèves.

Salima Ettouahria