Logement à Sidi Abdallah : remise des clés à plus de 3.000 bénéficiaires

«Le programme de logements mis en place par le gouvernement à l’horizon 2019 prévoit la réalisation de 1 million 600.000 logements dans différents types et formules (LPP, LPL et logement rural), dont près de 740.000 ont déjà réalisés.» Tel est, en substance, le constat fait ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

Présidant hier, la cérémonie de remise des clés et actes aux bénéficiaires de 3.280 logements dans les formules location-vente (AADL-1) et logement promotionnel public (LPP) au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah (Alger), M. Youcef Cherfa a fait savoir que cette remise des clés constitue un signal fort de la poursuite du programme du Président Bouteflika visant à résorber la crise de logement et éradiquer l’habitat précaire, précisant que les 1.600.000 logements cités seront distribués d’une manière progressive dans l’ensemble des wilayas du pays.

«Cette opération s’inscrit dans la continuité du planning arrêté aux fins de clore le dossier AADL-1, et d’entamer directement la distribution de logements au profit des souscripteurs au programme AADL-2», a-t-il expliqué, tout en affirmant que la distribution de la totalité des logements interviendra, au plus tard, avant la fin 2017.

Le ministre a affirmé qu’un nombre important de logements réalisés a travers le pays sera distribué, lors de la célébration prochaine du double anniversaire du 20 août (1955-1956), «un programme national de distribution de logement, qui s’étalera du 23 octobre au 1er novembre, sera entamé dans toutes les wilayas», a-t-il ajouté.

Il a rappelé, dans ce sillage, qu’un nombre important de logements ont déjà été distribués durant la fête du 5 juillet dernier.

En outre, M. Cherfa a indiqué que le secteur de l’Habitat ne rencontre pas de problèmes financiers, de même que l’ensemble des redevances ont été payées aux entrepreneurs. «Le financement ne constitue plus une entrave à l’avancement des projets de logement. Ce dossier demeurera une priorité nationale», a-t-il tenu à rappeler.

Le ministre a révélé qu’il effectue régulièrement des sorties inopinées sur le terrain, et se rendait directement vers les entrepreneurs pour s’acquérir de la situation des chantiers et s’assurer du paiement de leurs factures.

Le responsable du secteur de l’Habitat a souligné, par la même occasion, que l’ensemble des redevances mensuelles des mois de juin et de juillet ont été payées aux entrepreneurs. «Aucun cumul de dettes concernant ces redevances n’a été enregistré au niveau des agences chargées du logement LPL et AADL», a-t-il dit.



Le logement rural sera de nouveau soutenu par l’État



Concernant le paiement des 3e et 4e tranches, et le choix des sites du programme AADL-2, auquel pas moins de 700.000 souscripteurs sont inscrits à l’échelle nationale, dont 40.000 à Alger, le ministre a indiqué qu’il se fera «progressivement», affirmant que l’année 2018 sera entièrement dédiée à cette catégorie de demandeurs de logement.

En réponse à une question concernant l’assainissement des listes des souscripteurs au programme AADL, le ministre a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une campagne d’assainissement, mais plutôt d’«une campagne de mise à jour».

«Les souscripteurs n’ayant pas payé leurs redevances se verront adresser des mises en demeure», a indiqué le ministre, précisant que «le souscripteur qui ne donne pas suite à la mise en demeure sera radié et remplacé par un autre inscrit sur la liste d’attente».

Le ministre a indiqué que des logements relevant de l’AADL ont été distribués au niveau de plusieurs wilayas, telles que Aïn Témouchent, Constantine et Annaba.

Par ailleurs, M. Cherfa a mis l’accent sur la grande importance que revêt le logement rural en vue d’encourager l’investissement agricole dans les régions rurales et semi-rurales, soulignant que ce type de logement sera soutenu financièrement par l’État de nouveau.

M. Cherfa a visité, à cette occasion, un prototype des logements remis aux citoyens sur le même site, ce qui eu l’heur de lui plaire grandement, surtout pour ce qui concerne les finitions, qui étaient souvent bâclées par le passé. Après réception des clés, certains bénéficiaires ont exprimé leur joie de recevoir ce précieux sésame, «après plusieurs années d’attente», tout en saluant les efforts déployés par les autorités et les facilités qui leur ont été accordées pour pouvoir bénéficier d’un logement de standing dans une belle ville nouvelle.

«Ce qui était considéré comme un rêve, est désormais une réalité», a témoigné Mohamed, bénéficiaire d’un logement AADL. Quant à Houria, qui a de meilleurs moyens de subsistance et qui s’est vu octroyer un logement LPP, elle a tenu à mettre en avant le confort intérieur constaté, lors de son entrée dans son nouvel appartement. Selon elle, le choix des matériaux nobles a donné une valeur ajoutée à son logement, ceci d’autant que celui-ci bénéficie d’une conception urbaine très agréable et qui constitue le prolongement du confort intérieur. Il y a lieu de noter que parmi les 3.280 logements représentant la deuxième tranche du programme de logements de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, 2.080 logements sont de type location-vente, et 1.200 de type LPP.

Sarah A. Benali Cherif